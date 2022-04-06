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    Дореволюционный не значит ценный. Смольный намерен изменить подход к защите зданий

    Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры намерен изменить подход к защите исторических зданий. Сейчас таковыми по умолчанию считаются все, построенные до 1917 года.

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    Планами комитета поделился заместитель его председателя Алексей Михайлов на заседании Градсовета 6 апреля. Поводом стал проект гостиницы на Уральской улице, которую предлагает построить торговая компания «Невская линия». Прозвучало мнение о том, что одноэтажное здание начала ХХ века (клуб бумажной фабрики имени М. Горького) можно было бы и не сохранять и не усложнять тем самым проект, да и вообще нынешняя редакция городского закона о границах зон охраны устарела, так как она обязывает считать историческими все здания, построенные до 1917 года вне зависимости от их архитектурной ценности.

    Алексей Михайлов заявил, что вопрос превентивной охраны всех дореволюционных зданий до определенного момента играл позитивную роль.

    «Сейчас мы уже в большей степени сталкиваемся с негативными последствиями, — заявил чиновник. — И отдельные проекты страдают. В этом году у нас запланирована проработка данного раздела 820-го закона, ТЗ подготовлено, конкурс будет объявлен. <…> Указано на то, что мы хотели бы уйти от определения историчности исключительно по году и перейти к категории "ценная средовая застройка"».

    По словам чиновника, КГИОП намерен для начала создать перечень ценных зданий в центральных районах.

    При этом Михайлов попросил о поддержке профессионального сообщества: «Представляете, какой скандал поднимется».

    «Фонтанка» неоднократно писала о том, что год постройки существующих зданий становится камнем преткновения при развитии новых проектов. Градозащитники обращали внимание на то, что исторические дома неожиданно «молодеют» по документам, пересекая роковую черту 1917 года. Таких случаев несколько, один из знаменитых скандалов связан со строительством моста Бетанкура.

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    Комментарии (6)

    X-кот
    На самом деле вопрос предельно ясен. Пока лет 40-50 Россия будет пробовать восстановить репутацию, можно снести Эрмитаж, застроить "илиткой" и прекрасно освоиться в Венесуэле со своим потомством и денежкой. Не очень понятно, зачем эта новость рабам? языком почесать?
    Borze
    согласен, есть куча старых домов. к примеру на Лиговке возле Обводного. Нет лепнины, колонн, ажурных окон. Такие есть и на Петроградке и на ВО. Там нечего спасать, нет ни красоты, не мастерства архитектора. Это как через 50 лет пытаться спасать хрущёвки.
    alexpv
    Правильно, сносите всю старое и через 20-30 лет это будет уже не СанктПетербург, а банальный задрищенск. Интересы строительных компаний, строящих быдло-человечники конечно же превыше всего.
    По-моему нет другой страны в мире, где так бессовестно относятся к своей истории в любых ее проявлениях. Иваны, не помнящие родства, верно подмечено.
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