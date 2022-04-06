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    В Белгородской области из-за угрозы минирования эвакуировали все школы

    Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом утром 6 апреля сообщил глава администрации города Антон Иванов.

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    «В 07:32 сегодня на электронную почту центра образования № 15 «Луч» поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

    В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что сожалеет о том, что в этот момент находится за пределами региона. «Нахожусь в командировке в Москве. Начинаю уже жалеть о том, что покинул на один день пределы Белгородской области. Но вынужден (...).

    Постараюсь максимально быстро выехать в регион, потому что вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идет плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооруженные силы. Все, что необходимо, делается», — написал Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

    Напомним, 1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолётов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт.

    Позднее появились сообщения о взрыве в небе над поселком Томаровка Белгородской области с последующим падением обломков на землю и о «хлопке» на территории региона на границе с Украиной.

    Накануне вечером, 5 апреля, глава Шебекинского муниципального округа в Белгородской области Владимир Жданов ответил на вопросы обеспокоенных жителей о том, что за рвы начали появляться на границе с Украиной. Региональный чиновник заявил, что «это по нашей с вами просьбе».

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    Комментарии (2)

    sha_5e4d8c662c249
    Киты идут в бой.
    260597571
    Азовцы укрепились около Белгорода и приступают к демилитаризации региона
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