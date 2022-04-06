В Белгородской области из-за угрозы минирования эвакуировали все школы

«В 07:32 сегодня на электронную почту центра образования
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что сожалеет о том, что в этот момент находится за пределами региона. «Нахожусь в командировке в Москве. Начинаю уже жалеть о том, что покинул на один день пределы Белгородской области. Но вынужден (...).
⠀
Постараюсь максимально быстро выехать в регион, потому что вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идет плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооруженные силы. Все, что необходимо, делается», — написал Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, 1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолётов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт.
Позднее появились сообщения о взрыве в небе над поселком Томаровка Белгородской области с последующим падением обломков на землю и о «хлопке» на территории региона на границе с Украиной.
Накануне вечером, 5 апреля, глава Шебекинского муниципального округа в Белгородской области Владимир Жданов ответил на вопросы обеспокоенных жителей о том, что за рвы начали появляться на границе с Украиной. Региональный чиновник заявил, что «это по нашей с вами просьбе».