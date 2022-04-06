В Белгородской области из-за угрозы минирования эвакуировали все школы

«В 07:32 сегодня на электронную почту центра образования № 15 «Луч» поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», — написал Иванов в своем Telegram-канале.



В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что сожалеет о том, что в этот момент находится за пределами региона. «Нахожусь в командировке в Москве. Начинаю уже жалеть о том, что покинул на один день пределы Белгородской области. Но вынужден (...).

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Постараюсь максимально быстро выехать в регион, потому что вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идет плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооруженные силы. Все, что необходимо, делается», — написал Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

