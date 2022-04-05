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    Forbes назвал наследницу косметической империи L'Oréal богатейшей женщиной мира. Мелинда Гейтс и Рианна далеко позади

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    Forbes 5 апреля обновил рейтинг миллиардеров. Первое место среди женщин заняла Франсуаза Бетанкур-Майерс, внучка основателя L'Oréal. Также в списке — американская певица Рианна и бывшая жена Билла Гейтса Мелинда.

    В этом году в рейтинг вошли 2668 человек, из которых 327 — женщины (на одну меньше, чем в прошлом году). «Общее состояние этих женщин (включая тех, кто делит капитал с супругом, детьми, братом или сестрой) оценивается в $1,56 трлн против прошлогодних $1,53 трлн» — сообщает Forbes.

    Богатейшей женщиной мира (как и в прошлом году) стала наследница косметической империи L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 74,8 млрд долларов. На втором месте — Элис Уолтон, дочь основателя крупнейшей в мире сети магазинов Walmart. На третьем — Джулия Кох, владелица энергетической компании Koch Industries.

    В рейтинг Forbes также вошли американская певица Рианна (1823 место) и бывшая жена Билла Гейтса Мелинда (407).

    Общий рейтинг возглавил Илон Маск, его состояние оценивается в $219 млрд.

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    Комментарии (2)

    265055770
    А как же Батурина?
    Профессор Тарантога
    Россияне следят с замиранием сердца......
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