Forbes назвал наследницу косметической империи L'Oréal богатейшей женщиной мира. Мелинда Гейтс и Рианна далеко позади

Forbes 5 апреля обновил рейтинг миллиардеров. Первое место среди женщин заняла Франсуаза Бетанкур-Майерс, внучка основателя L'Oréal. Также в списке — американская певица Рианна и бывшая жена Билла Гейтса Мелинда.



В этом году в рейтинг вошли 2668 человек, из которых 327 — женщины (на одну меньше, чем в прошлом году). «Общее состояние этих женщин (включая тех, кто делит капитал с супругом, детьми, братом или сестрой) оценивается в $1,56 трлн против прошлогодних $1,53 трлн» — сообщает Forbes.



Богатейшей женщиной мира (как и в прошлом году) стала наследница косметической империи L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 74,8 млрд долларов. На втором месте — Элис Уолтон, дочь основателя крупнейшей в мире сети магазинов Walmart. На третьем — Джулия Кох, владелица энергетической компании Koch Industries.

