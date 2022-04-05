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    Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире

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    Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes. Как сообщает издание 5 апреля, состояние Маска оценивается в $219 млрд.

    Основные активы Маска — акции Tesla и SpaceX. Бизнесмену принадлежит 17 % и 44 % всех акций компаний соответственно.

    В рейтинге Forbes Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивают в $171 млрд. Издание отмечает, что в прошлом году Маск занимал в списке второе место со $151 млрд. За год Безос потерял $6 млрд, а Маск разбогател на $68 млрд.

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    Комментарии (3)

    allyouneedislove
    а Тесла на какой ОС работает? =)
    Старине Билли надо пробраться к Маску и перепрошить Теслы на Windows =)))))))
    фру
    вот кто правит всем земным шаром.
    Dpa
    Восхищаюсь, надеюсь то что он задумал произойдёт и побыстрей бы.
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