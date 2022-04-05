Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes. Как сообщает издание 5 апреля, состояние Маска оценивается в $219 млрд.
Основные активы Маска — акции Tesla и SpaceX. Бизнесмену принадлежит
В рейтинге Forbes Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивают в $171 млрд. Издание отмечает, что в прошлом году Маск занимал в списке второе место со $151 млрд. За год Безос потерял $6 млрд, а Маск разбогател на $68 млрд.