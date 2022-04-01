«В Коломягах мы лишены выбора». Петербургские школы начали принимать заявления в первые классы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В 2022-м родители могли заранее заполнить черновик заявления в первый класс на сайте Госуслуг. Отправка документов начиналась с полуночи 1 апреля. Ещё до открытия МФЦ петербуржцы подали 17 800 заявлений. В отличие от прошлых лет, когда родители массово жаловались на упавшие Госуслуги, в этом году сайт в первые часы работы выстоял. «Наши специалисты по кибербезопасности вместе с комитетом по образованию делают все, чтобы запись в первый класс проходила успешно, и никакие атаки извне на работу информационных систем Санкт-Петербурга не повлияли», — прокомментировал вице-губернатор Станислав Казарин на своей странице «ВКонтакте».



Обычно Госулуги «DDосят» настойчивые родители. Поскольку процедура зачисления в первый класс не совсем прозрачная, среди семилеток нельзя проводить вступительные тесты, петербуржцы надеются, что более ранее время подачи заявления поможет им попасть в желаемое учреждение. Напряженная обстановка обычно складывается в густонаселенных районах, где за школой закреплены крупные жилые комплексы. Так, в Приморском районе особый спрос на 777 школу, в прошлом году от неё открепляли дома, дети не могли поступить в учреждение, которое находится у них во дворе. После жалоб родителей список адресов восстановили. В этом году родители будущих первоклассников сообщили «Фонтанке», что процесс подачи заявлений в 777 школу проходит в спокойном режиме.

Ирина живет в Коломягах, на федеральном сайте Госуслуг она заполнила заявления в три школы: № 523, 617 и 634. По двум и них пришел отказ.



Фото: фрагмент скриншота сайта Госуслуг Фото: фрагмент скриншота сайта Госуслуг Поделиться Поделиться





«Горячая линия Госуслуг подтвердила, что я все делала правильно, в одном заявлении — одна школа. Отправила им сообщение, сейчас техподдержка разбирается, — отметила Ирина. — Другие родители, которые заполняли заявление через www.gu.spb.ru, имели возможность в одном заявлении указать три школы с пометкой приоритетной. То есть это косяк именно Госуслуг».



Петербурженка решила вручную заполнить оставшиеся заявления и отнести их в школы. Проблему с подачей в несколько школ на федеральном портале Госуслуг подтвердили в Смольном. После первого заявления все остальные система считывает как дублирующие.

«Выбрать несколько школ (от 1 до 3, в одном заявлении) Вы можете, отправив заявление, используя региональный портал госуслуг. Для этого необходимо изменить способ подачи заявления, отозвав на федеральном портале государственных услуг (gosuslugi.ru) ранее поданное заявление», — объяснили в комитете по образованию.

По словам Ирины, в выборе первой школы для дочери она ориентировалась на близость к дому. «По уровню подготовки школы все более-менее одинаковые. В Коломягах, говорят, в последние годы стало трудно попасть в школу «по прописке», очень много жителей. Возить ребенка куда-то в другие школы я не хочу, это тяжело. Цель началки — адаптация, потом уже будем выбирать нормальную школу. То есть ситуация такая, что в Коломягах мы лишены выбора вообще — лишь бы взяли», — добавила она.



Сначала познакомиться с учителями и только потом выбирать школу планирует Александр.

Петербужец живет в Коломне, где ему приглянулась 232 школа. В неё набирают всего один первый класс на 25 человек. Для сравнения в 777 школе в первых классах по 33 человека.

«В первый класс идут не столько в школу, сколько к учителю, — рассуждает Александр. — Планирую познакомиться с учителем. Посмотрел все школы в радиусе километра от дома, программу занятий, где-то английский только с третьего класса, что нам не совсем подходит».

Алена из Фрунзенского района изучила отзывы про две гимназии и школу у дома. Сообщения были противоречивыми, и петербурженка решила остановится на общеобразовательной школе по прописке.

«У нас в округе у всех одинаковая программа «Школа России». Считается, что она делает упор на чтение и письмо, более «гуманитарная» что ли, — отмечает она. — Слышала очень противоречивые отзывы обо всех программах. У друзей сын учится по «21 веку», говорят, домашку делают вместе с ним, потому что нужно гуглить, что конкретно нужно ответить. «Школу России» многие хвалят за её универсальность, но за это же самое её и ругают».



К концу рабочего дня петербуржцы подали 32 тысячи заявлений. Чаще всего использовали портал Госуслуг Петербурга, через него было отправлено 15 216 заявлений. Офлайн через МФЦ оформлено 4324.

С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления от региональных и федеральных льготников, а также от семей, проживающих на закрепленной за школой территорией. Записать ребёнка в учреждение не по месту жительства можно с 6 июля по 5 сентября. Всего в будущем учебном году школы Петербурга примут 67 тысяч первоклассников.

Чтобы попасть в желаемое учреждение родители иногда идут на незаконные хитрости. Так, две мамы стали фигурантками уголовного дела из-за поддельной прописки. Суд производства прекратил, назначив каждой по пять тысяч рублей штрафа.

Лена Ваганова «Фонтанка.ру»

