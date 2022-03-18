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Искупили вину благотворительностью. Суд прекратил дела матерей первоклассников, использовавших поддельную прописку

Мировой судья судебного участка № 153 Петроградского района прекратил уголовные дела в отношении матерей первоклассников. Петербурженок обвиняли в использовании поддельных документов для устройства детей в школу. Решение вынесено 18 марта.

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По версии следствия, Янина Лисовская и Татьяна Мокринская предоставили в 80-ю школу документы о регистрации дочерей на улице Подковырова. Таким образом, петербурженки попытались воспользоваться первоочередным правом зачисления в первый класс, когда идёт прием детей с прикреплённых к учреждению адресов. Реально семьи проживали по другим адресам.

В ходе судебного процесса защита в обоих уголовных делах ходатайствовала о прекращении производства.

«Женщины несудимы, обвинялись в совершении преступления небольшой тяжести, вину признали, внесли взносы в благотворительные фонды в 5 000 рублей и 10 000 рублей, чем загладили свою вину», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Суд уголовные дела прекратил, назначив каждой фигурантке штраф в 5 000 рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Dmitry Antonov
Совершить преступление для зачисления ребенка в первый класс? Вот это новости, для сверхдержавы!
AP-SPb
Так напишите прямо: откупились. И причём как-то совсем недорого. За левую "регистрацию" и поступление наверняка было заплачено поболее.
В результате "наш самый гуманный суд в мире" по сути узаконил мошенничество с регистрацией. Просто теперь все будут закладывать сумму чуть больше. На всякий случай.
07A
Лисовская и Мокринска. Угу, ставлю на жедто-синее.
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