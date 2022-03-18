Искупили вину благотворительностью. Суд прекратил дела матерей первоклассников, использовавших поддельную прописку

По версии следствия, Янина Лисовская и Татьяна Мокринская предоставили в 80-ю школу документы о регистрации дочерей на улице Подковырова. Таким образом, петербурженки попытались воспользоваться первоочередным правом зачисления в первый класс, когда идёт прием детей с прикреплённых к учреждению адресов. Реально семьи проживали по другим адресам.



В ходе судебного процесса защита в обоих уголовных делах ходатайствовала о прекращении производства.

«Женщины несудимы, обвинялись в совершении преступления небольшой тяжести, вину признали, внесли взносы в благотворительные фонды в 5 000 рублей и 10 000 рублей, чем загладили свою вину», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.