Понять их тревоги можно: если импортного алкоголя не станет, чтобы восполнить его объемы, российским производителям придется увеличить свои мощности втрое.
А есть они вообще у нас, эти мощности? Оказывается, есть. Причем принадлежат они, как выяснила «Фонтанка», в основном политической и бизнес-элите.
Не так уж мы и пьем
У нас в России пьют не так уж и много. В апреле 2021 года Михаил Мурашко докладывал, что в 2020 году относительно 2010-го потребление алкоголя сократилось на
На фоне пандемии коронавируса пить россияне стали меньше, приводит цифры Tadviser. Но разве что только водку: в сравнении с предыдущим годом в 2021-м ее продажи упали на
Импорт любят вдвое больше
За последний год в России и производство алкоголя и объем его импорта выросли. Импортировали алкоголя в РФ вдвое больше, чем произвели сами.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2020 году российские винодельни и прочие изготовители алкоголя произвели
Объем импорта в 2021 году в сравнении с предыдущим тоже подрос и составил
Список стран-импортеров велик: в 2020 и 2021-м году алкоголь в Россию ввозили из 34 стран. Обширна и география — от Канады до Австралии. Пятерка поставщиков — лидеров по количеству ввезенного алкоголя оба года оставалась неизменной: Италия, Франция, Испания, Грузия и Абхазия. В 2021-м году на их долю пришлось
«Вы все наши триггеры пнули»
Продавцы и производители спиртного недолго потирали руки, глядя, как оживает от пандемийного морока рынок импорта алкоголя. 2022 год, который сулил столько перспектив, в марте обернулся для отрасли крахом надежд на лучшие времена.
Как минимум семь государств-поставщиков — Австралия, Канада, Швейцария, Великобритания, Япония, Новая Зеландия, США — 7 марта попали в «список недружественных стран», утвержденный распоряжением правительства РФ. Откажись они поставлять в Россию алкоголь, это будет что слону дробина — в общем объеме импорта их вклад составляет всего
Тем более что подумать есть над чем. 3 марта об уходе с российского рынка заявила компания по производству спиртных напитков Diageo (DGE.L) (пиво Guinness, виски Johnnie Walker, White Horse, J&B и Black Label, водка Smirnoff, сливочный ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's). 9 марта решил приостановить коммерческую деятельность в России один из крупнейших производителей спиртных напитков — американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia).
На этом фоне отпускные цены на импортный алкоголь, по словам экспертов, выросли на
— Все виноторговые компании подняли цены за последний месяц. В связи со скачком доллара это было неизбежно. Даже российские вина уже существенно подорожали, потому что практически каждая винодельня использует иностранные составляющие, начиная с бутылки, пробки, технологий и заканчивая удобрениями, запчастями для машин. Даже лозы не все покупают в России, — рассказал «Фонтанке» сотрудник дистрибуционной фирмы, попросивший не указывать его имени.
Трудности у дистрибьюторов алкоголя возникли не только из-за девальвации рубля. Многие поставщики перевели контракты на предоплату.
— С одной стороны, из-за прекращения страхового покрытия на территории РФ у поставщиков, с другой — для фиксирования цены для нас, — говорит Филипп Сотничук, бренд-менеджер крупной компании-импортера «Ладога» в Петербурге. — Вместе с удорожанием кредитов это повышает нагрузку на себестоимость.
Чтобы перечислить все сложности, возникшие с доставкой, пальцев одной руки точно не хватит.
— Выросла стоимость доставки международных грузов: из-за резко сократившегося предложения, ставшего практические эксклюзивным, из-за падения курса рубля, из-за роста стоимости топлива в Европе, удлинения маршрутов, — говорит Филипп Сотничук. — Есть вопросы как с частными лицами (водители с украинским гражданством отказываются возить товар в Россию), так и с пограничными переходами — после закрытия белорусского пути приходится везти вина и крепкий алкоголь через Польшу и Прибалтику. На переходах стоят очереди по 2–3 суток.
С контейнерными перевозками проблема была еще в эпоху пандемии. Текущая ситуация усилила кризис, добавив политическую окраску.
— Ни один перевозчик не способен гарантировать доставку груза, так как на любом этапе транзита товар может быть снят с судна и оставлен без движения в силу российского адресата, — рассказывает бренд-менеджер «Ладоги».
Прошло недостаточно времени, чтобы судить об изменении спроса, но создание «перечня недружественных стран» уже перекроило структуру заказов.
— Видимые тренды — закупка шотландских и ирландских виски, как самых дефицитных товаров в случае отказа этих стран от поставок, и среди обеспеченных потребителей — вина дороже 300 евро за бутылку, которые уже попали под эмбарго, — говорит Филипп Сотничук.
О ситуации в отрасли игроки алкорынка отзываются как о непредсказуемой и пребывают в замешательстве. В сети «Красное&Белое», например, тему не комментируют.
— На ваши вопросы ответить не сможем. К сожалению, — признался специалист сети по связям с общественностью. — Вы все наши триггеры пнули.
Столкнемся с дефицитом?
С виски Jack Daniel's и водкой Smirnoff, мы, вероятнее всего, попрощались навсегда и на рынке алкогольной продукции столкнемся с дефицитом. Если только в образовавшуюся брешь не встроятся другие поставщики. Тем более что в приоритете у властей — развивать дружбу с Евразийским экономическим союзом.
— Могу точно сказать, чего мы делать не будем. Во-первых, вмешиваться в ценообразование, во-вторых, бороться за поставщиков из недружественных стран, — сказал «Фонтанке» депутат Госдумы Сергей Алтухов, член комитета по экономической политике, где курирует законодательные инициативы в сфере регулирования рынка алкоголя, поддержки виноградарства и виноделия, концессионного законодательства. — Уйти с нашего рынка легко, вернуться будет непросто. Наш приоритет — развитие единого экономического пространства со странами ЕАЭС. Здесь уже есть стимулы для активизации торговли алкогольной продукцией.
Буквально на этой неделе на экспертном совете в Госдуме будут решать, как поддержать отечественных производителей алкогольной продукции. «Это касается и виноградарей, и пивоваров, и производителей крепкого алкоголя. Пакет мер поддержки для всех отраслей прорабатывается», — сказал Сергей Алтухов.
Виноградники политической и бизнес-элиты
Не будем сбрасывать со счетов и российских производителей алкоголя в целом, и вин в частности. Тем более что их на территории России предостаточно, причем едва ли не за каждым стоит видная фигура политической или бизнес-элиты.
«Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых вин, производят и тихие. Площадь виноградников
Владелец и основной акционер группы компаний Борис Титов — российский политик, предприниматель. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей с 22 июня 2012 года.
Акционеры: ООО «Актив капитал» (
По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила
В 2017 году доля «Абрау-Дюрсо» на российском рынке игристых вин составила
«Шато кот де Сан Даниль». Расположен в поселке Даниловка Гурзуфского поселкового совета, Республика Крым, площадь виноградников составляет около 20 гектаров, производит тихие и крепленые вина.
В 2016 году принадлежавший правительству Крыма участок купило ООО «Элиас», ныне переименованное в ООО «Гринэко» и, по данным РБК, возможно, связанное с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.
Акционеры: Александр Рябов (
Усадьба «Дивноморское». Расположен в самой южной части Краснодарского края (Геленджик). Площадь виноградников — 47 га. Производственные мощности до 250 тысяч бутылок тихих и игристых вин в год.
В конце 2018 года совладельцем винодельни, входившей в группу «Абрау Дюрсо», стал миллиардер и совладелец Volga Group Геннадий Тимченко.
Винодельня «Гай-Кодзор». Находится в 5 км от Черного моря, рядом с Анапой, у села Гай-Кодзор. Площадь виноградников 77 га.
По данным СПАРК, совладельцы ООО «Виноградники Гай-Кодзора» — Эдуард Александров (
«Массандра». В декабре 2020 года крымскую винодельню купила компания «Южный проект» — дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Площадь земельных участков 104,8 га. По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила
«Шато де Талю». Расположена в Геленджике, общая площадь виноградников около
По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила
«Галицкий и Галицкий». Виноградники расположены возле станицы Гостагаевская Краснодарского края в
Выручка компании за 2020 год составила
Имение «Сикоры». Виноградники расположены между Новороссийском и Анапой. В собственности хозяйства около
Выручка за 2020 год составила
Даже если виноградарствующая элита решит увеличить производственные мощности своих виноделен, на это уйдет до пяти лет — в среднем столько времени требуется, говорит эксперт отрасли, бизнесмен из Петербурга Виктор Дорохов, чтобы вновь высаженная виноградная лоза окрепла и стала готова полноценно плодоносить.
— Кроме виноградников, потребуется еще и оборудование. Тут возможны сложности. Пока наладится выпуск нашего оборудования, на это тоже потребуется время, ведь все привыкли покупать зарубежное. За это время мы можем оказаться в дефицитной ситуации: импорта нет, а наше еще не нарастили, — говорит Виктор Дорохов.
По словам Дорохова, спасти ситуацию смогут вина Чили, Аргентины, могут увеличить поставки Грузия, Сербия, Израиль.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»