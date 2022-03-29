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Взяли за горлышко. Чтобы восстановиться после лихорадки, рынку алкоголя потребуется до пяти лет

Рынок алкогольной продукции лихорадит. Пока на фоне спецоперации на Украине производители знаменитых брендов заявляют, что покидают российский рынок, а импортеры лихорадочно ищут им замену и бьются за остатки любого именитого горячительного, которое еще осталось в открытом доступе, потребители с ужасом смотрят, как в алкомаркетах стремительно всё дорожает.

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автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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Понять их тревоги можно: если импортного алкоголя не станет, чтобы восполнить его объемы, российским производителям придется увеличить свои мощности втрое.

А есть они вообще у нас, эти мощности? Оказывается, есть. Причем принадлежат они, как выяснила «Фонтанка», в основном политической и бизнес-элите.

Не так уж мы и пьем

У нас в России пьют не так уж и много. В апреле 2021 года Михаил Мурашко докладывал, что в 2020 году относительно 2010-го потребление алкоголя сократилось на 32 % — с 15,8 л до 10,8 л этанола.

На фоне пандемии коронавируса пить россияне стали меньше, приводит цифры Tadviser. Но разве что только водку: в сравнении с предыдущим годом в 2021-м ее продажи упали на 0,9 %. К бутылкам же с шампанским, с так называемыми тихими винами (без пузырьков) и коньяком стали прикладываться чаще. В 2021-м в рознице было продано 18,4 млн декалитров шампанских и игристых вин, что на 6,9 % больше, чем годом ранее. Продажи коньяка выросли на 4,8 %, до 12,2 млн декалитров, тихих вин — на 52,9 млн декалитров, это на 0,7 % меньше, чем в 2020-м. Больше остальных, вместе взятых, выросли продажи слабоалкогольных напитков — на 55,4 %, до 11 млн декалитров.

Импорт любят вдвое больше

За последний год в России и производство алкоголя и объем его импорта выросли. Импортировали алкоголя в РФ вдвое больше, чем произвели сами.

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2020 году российские винодельни и прочие изготовители алкоголя произвели 253 392 700 литров алкогольной продукции, включая пивные напитки. А 2021 году даже на 22 615 220 больше — 276 007 920 литров.

Объем импорта в 2021 году в сравнении с предыдущим тоже подрос и составил 616 239 294 против 565 501 779 кг в 2020-м. (Сразу оговоримся — в таможенных декларациях все цифры указаны в килограммах. Для простоты вычислений мы приняли, что плотность спиртовых растворов равна единице, поскольку отличается от плотности воды несущественно).

Список стран-импортеров велик: в 2020 и 2021-м году алкоголь в Россию ввозили из 34 стран. Обширна и география — от Канады до Австралии. Пятерка поставщиков — лидеров по количеству ввезенного алкоголя оба года оставалась неизменной: Италия, Франция, Испания, Грузия и Абхазия. В 2021-м году на их долю пришлось 76 % всего ввезенного алкоголя — 465 448 541 кг.

«Вы все наши триггеры пнули»

Продавцы и производители спиртного недолго потирали руки, глядя, как оживает от пандемийного морока рынок импорта алкоголя. 2022 год, который сулил столько перспектив, в марте обернулся для отрасли крахом надежд на лучшие времена.

Как минимум семь государств-поставщиков — Австралия, Канада, Швейцария, Великобритания, Япония, Новая Зеландия, США — 7 марта попали в «список недружественных стран», утвержденный распоряжением правительства РФ. Откажись они поставлять в Россию алкоголь, это будет что слону дробина — в общем объеме импорта их вклад составляет всего 3,25 %. Отвались все импортеры — и российским производителям выпивки придется нарастить обороты втрое.

Тем более что подумать есть над чем. 3 марта об уходе с российского рынка заявила компания по производству спиртных напитков Diageo (DGE.L) (пиво Guinness, виски Johnnie Walker, White Horse, J&B и Black Label, водка Smirnoff, сливочный ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's). 9 марта решил приостановить коммерческую деятельность в России один из крупнейших производителей спиртных напитков — американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia).

На этом фоне отпускные цены на импортный алкоголь, по словам экспертов, выросли на 60–100 % в зависимости от категории и происхождения.

— Все виноторговые компании подняли цены за последний месяц. В связи со скачком доллара это было неизбежно. Даже российские вина уже существенно подорожали, потому что практически каждая винодельня использует иностранные составляющие, начиная с бутылки, пробки, технологий и заканчивая удобрениями, запчастями для машин. Даже лозы не все покупают в России, — рассказал «Фонтанке» сотрудник дистрибуционной фирмы, попросивший не указывать его имени.

Трудности у дистрибьюторов алкоголя возникли не только из-за девальвации рубля. Многие поставщики перевели контракты на предоплату.

— С одной стороны, из-за прекращения страхового покрытия на территории РФ у поставщиков, с другой — для фиксирования цены для нас, — говорит Филипп Сотничук, бренд-менеджер крупной компании-импортера «Ладога» в Петербурге. — Вместе с удорожанием кредитов это повышает нагрузку на себестоимость.

Чтобы перечислить все сложности, возникшие с доставкой, пальцев одной руки точно не хватит.

— Выросла стоимость доставки международных грузов: из-за резко сократившегося предложения, ставшего практические эксклюзивным, из-за падения курса рубля, из-за роста стоимости топлива в Европе, удлинения маршрутов, — говорит Филипп Сотничук. Есть вопросы как с частными лицами (водители с украинским гражданством отказываются возить товар в Россию), так и с пограничными переходами — после закрытия белорусского пути приходится везти вина и крепкий алкоголь через Польшу и Прибалтику. На переходах стоят очереди по 2–3 суток.

С контейнерными перевозками проблема была еще в эпоху пандемии. Текущая ситуация усилила кризис, добавив политическую окраску.

— Ни один перевозчик не способен гарантировать доставку груза, так как на любом этапе транзита товар может быть снят с судна и оставлен без движения в силу российского адресата, — рассказывает бренд-менеджер «Ладоги».

Прошло недостаточно времени, чтобы судить об изменении спроса, но создание «перечня недружественных стран» уже перекроило структуру заказов.

— Видимые тренды — закупка шотландских и ирландских виски, как самых дефицитных товаров в случае отказа этих стран от поставок, и среди обеспеченных потребителей — вина дороже 300 евро за бутылку, которые уже попали под эмбарго, — говорит Филипп Сотничук.

О ситуации в отрасли игроки алкорынка отзываются как о непредсказуемой и пребывают в замешательстве. В сети «Красное&Белое», например, тему не комментируют.

— На ваши вопросы ответить не сможем. К сожалению, — признался специалист сети по связям с общественностью. — Вы все наши триггеры пнули.

Столкнемся с дефицитом?

С виски Jack Daniel's и водкой Smirnoff, мы, вероятнее всего, попрощались навсегда и на рынке алкогольной продукции столкнемся с дефицитом. Если только в образовавшуюся брешь не встроятся другие поставщики. Тем более что в приоритете у властей — развивать дружбу с Евразийским экономическим союзом.

— Могу точно сказать, чего мы делать не будем. Во-первых, вмешиваться в ценообразование, во-вторых, бороться за поставщиков из недружественных стран, — сказал «Фонтанке» депутат Госдумы Сергей Алтухов, член комитета по экономической политике, где курирует законодательные инициативы в сфере регулирования рынка алкоголя, поддержки виноградарства и виноделия, концессионного законодательства. — Уйти с нашего рынка легко, вернуться будет непросто. Наш приоритет — развитие единого экономического пространства со странами ЕАЭС. Здесь уже есть стимулы для активизации торговли алкогольной продукцией.

Буквально на этой неделе на экспертном совете в Госдуме будут решать, как поддержать отечественных производителей алкогольной продукции. «Это касается и виноградарей, и пивоваров, и производителей крепкого алкоголя. Пакет мер поддержки для всех отраслей прорабатывается», — сказал Сергей Алтухов.

Виноградники политической и бизнес-элиты

Не будем сбрасывать со счетов и российских производителей алкоголя в целом, и вин в частности. Тем более что их на территории России предостаточно, причем едва ли не за каждым стоит видная фигура политической или бизнес-элиты.

«Абрау-Дюрсо» один из крупнейших в России производителей игристых вин, производят и тихие. Площадь виноградников 3 400 га. Располагается в посёлке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

Владелец и основной акционер группы компаний Борис Титов — российский политик, предприниматель. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей с 22 июня 2012 года.

Акционеры: ООО «Актив капитал» (59,18 %, акции принадлежат Борису Титову и переданы в доверительное управление Павлу Титову), Павел Титов (33,94 %).

По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Продажи — 41 млн бутылок.

В 2017 году доля «Абрау-Дюрсо» на российском рынке игристых вин составила 11,9 % (в натуральном выражении, без учета шампанского).

«Шато кот де Сан Даниль». Расположен в поселке Даниловка Гурзуфского поселкового совета, Республика Крым, площадь виноградников составляет около 20 гектаров, производит тихие и крепленые вина.

В 2016 году принадлежавший правительству Крыма участок купило ООО «Элиас», ныне переименованное в ООО «Гринэко» и, по данным РБК, возможно, связанное с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.

Акционеры: Александр Рябов (100 %). По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила 221 млн руб.

Усадьба «Дивноморское». Расположен в самой южной части Краснодарского края (Геленджик). Площадь виноградников — 47 га. Производственные мощности до 250 тысяч бутылок тихих и игристых вин в год.

В конце 2018 года совладельцем винодельни, входившей в группу «Абрау Дюрсо», стал миллиардер и совладелец Volga Group Геннадий Тимченко.

Винодельня «Гай-Кодзор». Находится в 5 км от Черного моря, рядом с Анапой, у села Гай-Кодзор. Площадь виноградников 77 га.

По данным СПАРК, совладельцы ООО «Виноградники Гай-Кодзора» — Эдуард Александров (30 %) и Марина Гончарова (70 %), которая, по версии «Коммерсанта», является коллегой миллиардера Романа Абрамовича. Выручка за 2021 год составила 61 млн руб., чистая прибыль — 11,5 млн. Объем производства порядка 250 000 бут. в год.

«Массандра». В декабре 2020 года крымскую винодельню купила компания «Южный проект» — дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Площадь земельных участков 104,8 га. По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила 2,540 млрд рублей, чистая прибыль 537 млн. В 2019 году объем выпуска составил 20 млн бутылок вина, в общей сложности, порядка 100 наименований.

«Шато де Талю». Расположена в Геленджике, общая площадь виноградников около 100 га. Бенефициар Ольга Ивановна Ткачева, супруга министра сельского хозяйства РФ.

По данным СПАРК, выручка за 2020 год составила 22 млн руб. Мощность винодельни — 1,3 млн бутылок в год.

«Галицкий и Галицкий». Виноградники расположены возле станицы Гостагаевская Краснодарского края в 10 км от Чёрного моря. Общая площадь 110 га. Бренд принадлежит компании «Русский терруар» и производит тихие вина. По данным СПАРК, 51 % принадлежит Сергею Николаевичу Галицкому (до женитьбы — Арутюнян, основатель розничной сети «Магнит»). Оставшиеся 49 % — его полному тезке Сергею Николаевичу Галицкому, брату жены.

Выручка компании за 2020 год составила 11 млн руб., убыток 77 млн.

Имение «Сикоры». Виноградники расположены между Новороссийском и Анапой. В собственности хозяйства около 46 га земли, годовой объем производства 100 000 бутылок. По данным СПАРК, бенефициаром является Людмила Сикорская, генеральный директор — Александр Сикорский, президент группы компаний «Выбор» и основатель премиум-строительства в Новороссийске.

Выручка за 2020 год составила 39 млн руб., чистая прибыль — 57 млн.

Даже если виноградарствующая элита решит увеличить производственные мощности своих виноделен, на это уйдет до пяти лет — в среднем столько времени требуется, говорит эксперт отрасли, бизнесмен из Петербурга Виктор Дорохов, чтобы вновь высаженная виноградная лоза окрепла и стала готова полноценно плодоносить.

— Кроме виноградников, потребуется еще и оборудование. Тут возможны сложности. Пока наладится выпуск нашего оборудования, на это тоже потребуется время, ведь все привыкли покупать зарубежное. За это время мы можем оказаться в дефицитной ситуации: импорта нет, а наше еще не нарастили, — говорит Виктор Дорохов.

По словам Дорохова, спасти ситуацию смогут вина Чили, Аргентины, могут увеличить поставки Грузия, Сербия, Израиль.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

Zdobsi
Наши колхозные "Шато" задрали ценники давно уже, перед новым годом. Соотношение цена/качество мягко говоря страдают. По сравнению с ординарными столовыми винами французскими и немецкими-слишком дорого за такое качество. Судя по алкогольным полкам, покупатели не бросаются сметать с полок тот же Джек Дэниелс и другие напитки. Это дешевейший, не самый хороший виски. Была у нас Смирновская своя-вполне хорошая водка. Думаю, что со временем потребители переключается на отечественное и проблем это не вызовет.
Думаю, что то, что потребление алкоголя снизилось, это хорошо. А нужды в элитном алкоголем за 300+ евро за бытылку 99,99% 145 миллионов граждан просто не испытывают. Обойдемся тем, что есть.
Dud
в статье прям паника какая-то...
Штиль
Трезвым взглядом смотреть на мир гораздо интереснее.
Не печальтесь, ищите новые увлечения!
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