автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Понять их тревоги можно: если импортного алкоголя не станет, чтобы восполнить его объемы, российским производителям придется увеличить свои мощности втрое.

А есть они вообще у нас, эти мощности? Оказывается, есть. Причем принадлежат они, как выяснила «Фонтанка», в основном политической и бизнес-элите.

Не так уж мы и пьем

У нас в России пьют не так уж и много. В апреле 2021 года Михаил Мурашко докладывал, что в 2020 году относительно 2010-го потребление алкоголя сократилось на 32 % — с 15,8 л до 10,8 л этанола.



На фоне пандемии коронавируса пить россияне стали меньше, приводит цифры Tadviser. Но разве что только водку: в сравнении с предыдущим годом в 2021-м ее продажи упали на 0,9 % . К бутылкам же с шампанским, с так называемыми тихими винами (без пузырьков) и коньяком стали прикладываться чаще. В 2021-м в рознице было продано 18,4 млн декалитров шампанских и игристых вин, что на 6,9 % больше, чем годом ранее. Продажи коньяка выросли на 4,8 % , до 12,2 млн декалитров, тихих вин — на 52,9 млн декалитров, это на 0,7 % меньше, чем в 2020-м. Больше остальных, вместе взятых, выросли продажи слабоалкогольных напитков — на 55,4 % , до 1 1 млн декалитров.

Импорт любят вдвое больше

За последний год в России и производство алкоголя и объем его импорта выросли. Импортировали алкоголя в РФ вдвое больше, чем произвели сами.

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2020 году российские винодельни и прочие изготовители алкоголя произвели 253 392 700 литров алкогольной продукции, включая пивные напитки. А 2021 году даже на 22 615 220 больше — 276 007 920 литров.



Объем импорта в 2021 году в сравнении с предыдущим тоже подрос и составил 616 239 294 против 565 501 779 кг в 2020-м. (Сразу оговоримся — в таможенных декларациях все цифры указаны в килограммах. Для простоты вычислений мы приняли, что плотность спиртовых растворов равна единице, поскольку отличается от плотности воды несущественно).

Список стран-импортеров велик: в 2020 и 2021-м году алкоголь в Россию ввозили из 34 стран. Обширна и география — от Канады до Австралии. Пятерка поставщиков — лидеров по количеству ввезенного алкоголя оба года оставалась неизменной: Италия, Франция, Испания, Грузия и Абхазия. В 2021-м году на их долю пришлось 76 % всего ввезенного алкоголя — 465 448 541 кг .

«Вы все наши триггеры пнули»

Продавцы и производители спиртного недолго потирали руки, глядя, как оживает от пандемийного морока рынок импорта алкоголя. 2022 год, который сулил столько перспектив, в марте обернулся для отрасли крахом надежд на лучшие времена.

Как минимум семь государств-поставщиков — Австралия, Канада, Швейцария, Великобритания, Япония, Новая Зеландия, США — 7 марта попали в «список недружественных стран», утвержденный распоряжением правительства РФ. Откажись они поставлять в Россию алкоголь, это будет что слону дробина — в общем объеме импорта их вклад составляет всего 3,25 % . Отвались все импортеры — и российским производителям выпивки придется нарастить обороты втрое.



Тем более что подумать есть над чем. 3 марта об уходе с российского рынка заявила компания по производству спиртных напитков Diageo (DGE.L) (пиво Guinness, виски Johnnie Walker, White Horse, J&B и Black Label, водка Smirnoff, сливочный ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's). 9 марта решил приостановить коммерческую деятельность в России один из крупнейших производителей спиртных напитков — американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia).

На этом фоне отпускные цены на импортный алкоголь, по словам экспертов, выросли на 60–100 % в зависимости от категории и происхождения.

— Все виноторговые компании подняли цены за последний месяц. В связи со скачком доллара это было неизбежно. Даже российские вина уже существенно подорожали, потому что практически каждая винодельня использует иностранные составляющие, начиная с бутылки, пробки, технологий и заканчивая удобрениями, запчастями для машин. Даже лозы не все покупают в России, — рассказал «Фонтанке» сотрудник дистрибуционной фирмы, попросивший не указывать его имени.



Трудности у дистрибьюторов алкоголя возникли не только из-за девальвации рубля. Многие поставщики перевели контракты на предоплату.

— С одной стороны, из-за прекращения страхового покрытия на территории РФ у поставщиков, с другой — для фиксирования цены для нас, — говорит Филипп Сотничук, бренд-менеджер крупной компании-импортера «Ладога» в Петербурге. — Вместе с удорожанием кредитов это повышает нагрузку на себестоимость. Чтобы перечислить все сложности, возникшие с доставкой, пальцев одной руки точно не хватит.

— Выросла стоимость доставки международных грузов: из-за резко сократившегося предложения, ставшего практические эксклюзивным, из-за падения курса рубля, из-за роста стоимости топлива в Европе, удлинения маршрутов, — говорит Филипп Сотничук. — Есть вопросы как с частными лицами (водители с украинским гражданством отказываются возить товар в Россию), так и с пограничными переходами — после закрытия белорусского пути приходится везти вина и крепкий алкоголь через Польшу и Прибалтику. На переходах стоят очереди по 2–3 суток.



С контейнерными перевозками проблема была еще в эпоху пандемии. Текущая ситуация усилила кризис, добавив политическую окраску.

— Ни один перевозчик не способен гарантировать доставку груза, так как на любом этапе транзита товар может быть снят с судна и оставлен без движения в силу российского адресата, — рассказывает бренд-менеджер «Ладоги».

Прошло недостаточно времени, чтобы судить об изменении спроса, но создание «перечня недружественных стран» уже перекроило структуру заказов.

— Видимые тренды — закупка шотландских и ирландских виски, как самых дефицитных товаров в случае отказа этих стран от поставок, и среди обеспеченных потребителей — вина дороже 300 евро за бутылку, которые уже попали под эмбарго, — говорит Филипп Сотничук.

О ситуации в отрасли игроки алкорынка отзываются как о непредсказуемой и пребывают в замешательстве. В сети «Красное&Белое», например, тему не комментируют.

— На ваши вопросы ответить не сможем. К сожалению, — признался специалист сети по связям с общественностью. — Вы все наши триггеры пнули.

