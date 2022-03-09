Производитель виски Jack Daniel's и водки Finlandia приостановил работу в России

Американская компания Brown-Forman решила приостановить коммерческую деятельность в России. Об этом 9 марта говорится на ее сайте.
Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.
Компания Brown-Forman — один из крупнейших производителей спиртных напитков. Она, в частности, является производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia.
Ранее экспорт в Россию решил приостановить производитель спиртных напитков Diageo (DGE.L), компании принадлежат бренды Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.