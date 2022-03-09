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Производитель виски Jack Daniel's и водки Finlandia приостановил работу в России

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Американская компания Brown-Forman решила приостановить коммерческую деятельность в России. Об этом 9 марта говорится на ее сайте.

Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Компания Brown-Forman — один из крупнейших производителей спиртных напитков. Она, в частности, является производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia.

Ранее экспорт в Россию решил приостановить производитель спиртных напитков Diageo (DGE.L), компании принадлежат бренды Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.

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Комментарии (14)

Денеб
Хр@ен вам, а не Jack Daniel's.....патриоты....
266410437
В водку йода капнуть, вот и виски и будет.
SERGEY111
Сегодня Джек предал одного из самых преданных друзей - сожму зубы но не прощу предательства и кидалово .
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