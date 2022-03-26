Ничего не забыли? Весенние работы в саду, о которых не каждый вспоминает

Чтобы летом у вас на лице появилась довольная улыбка, надо как следует постараться весной Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Убрать мусор с участка, избавиться от прошлогодней травы, защитить стволы деревьев от выгорания — эти и другие важные правила каждой весны назовет любой садовод, когда бы его ни разбудили. Но есть некоторые нюансы весенних работ, о которых вспомнит не каждый. Так что вспоминаем и записываем, пока не поздно.

Посейте ранние овощи

Если солнце уже хорошо припекает и прогревает воздух в теплице, можно посеять ранние овощи. Только делать это надо не в холодный грунт, а в контейнеры и ящики, где почва прогревается гораздо быстрее. Поставьте контейнеры на временные стеллажи, установите над ними укрытие из пленки и нетканого материала и своевременно поливайте посевы. Так совсем скоро можно получить первую зелень — петрушку, лук, салат, базилик, руколу.



Разберитесь со снегом

Для более раннего схода снега и прогрева почвы на участке можно рассыпать торф или древесную золу тонким слоем и накрыть пленкой. Это обеспечит более ранние всходы многолетних культур. Также можно будет раньше высевать на грядках укроп, редис, салат и другие зеленые культуры. Урожай при таком способе прогрева почвы поспевает на две-три недели быстрее.

Займитесь мульчированием

Мульчирование проводят в цветниках, на огороде и в саду. Толстый слой мульчи создает для растений комфортные условия, согревая их корни в холод и защищая от палящих лучей солнца в жару. Он отлично удерживает влагу, защищает от сорняков и опасных насекомых.



Из чего лучше всего делать мульчу Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





В марте или апреле почву надо подкормить. Особенно в этом деле ценятся калий, фосфор и азот, которые входят в состав многих комплексных универсальных удобрений. Смешайте мелкие гранулы с водой или просто разбросайте по грядкам с тающим снегом в строго ограниченных пропорциях, указанных на упаковке.

Подготовьте теплицы

Как только набросанный за зиму в теплицу снег растает, а верхний слой почвы просохнет, начинайте тщательно перекапывать грядки. Сделайте траншеи на месте будущих посадок и внесите в них органические удобрения (компост и перегной) — 10–15 килограммов на квадратный метр. После этого пролейте землю препаратами от болезней и вредителей (ЭМ-препаратами) и накройте траншеи пленкой, чтобы земля и органика быстрее прогревались.



За несколько дней до посевов внесите в тепличную почву минеральные удобрения и биопрепараты на основе гриба триходерма.



Эта зелень порадует вас ранними всходами Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Займитесь цветами

Если в марте цветы только-только высеивают на рассаду, то в апреле некоторые из них начинают уже пикировать. В это время пикируют, например, саженцы эустомы, гвоздики Шабо, лобелии, петунии. Но также в начале апреля можно посадить на рассаду однолетники, которые успеют вырасти.



Сажаем цветы на рассаду в апреле Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Кроме того, в начале апреля можно черенковать георгины и хризантемы.

— У хризантем с побегов срезают черенки длиной 7–8 сантиметров, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Никонова. — На черенке удаляют нижний лист и укореняют в рыхлом и влажном субстрате. В первое время черенкам необходима высокая влажность воздуха, поэтому их накрывают пленкой или пакетом. Температура должна быть не ниже 18 градусов.

Апрель — самое время окончательно снять укрытие с кустарников и многолетников, убрать растительный мусор, обрезать сухие побеги, делать первую подкормку многолетников азотными удобрениями, рыхлить почву под кустами и подсыпать мульчу. Как только появятся молодые ростки первоцветов, полейте их удобрением с преобладанием азота. Если земля слишком влажная, рассыпьте удобрения вокруг саженцев и заделайте в почву.



В середине или конце месяца в грунт сеют семена холодостойких однолетников и многолетние цветы. Если у вас на участке растут розы — снимайте с них укрытие и обрезайте. Чтобы обеспечить цветам хорошую освещенность и воздухообмен, с роз обрезают слабые, засохшие и поврежденные ветви и отмершие концы побегов. После обрезки опрыскайте кусты медным купоросом и подкормите азотными удобрениями, а если синоптики расскажут, что заморозки возвращаются, не забудьте укрыть растения.

Подготовьте грядки под огурцы в открытом грунте

В первую попавшуюся грядку огурцы не сажают. Специалисты советуют подобрать для нее подходящее место. Главное, чтобы оно было защищено от холодного пронизывающего ветра. Если такого места у вас на участке нет, высейте по границам будущей грядки любые кулисные растения, например подсолнечник или кукурузу. Также внимательно стоит подойти и к выбору соседей для ваших огурцов.



Что посадить рядом с огурцами, чтобы они лучше росли Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





И помните, что огурцы предпочитают питательную и сдобренную органикой почву с кислотностью от 6,2 до 6,8 pH.



— Грядки начинают готовить обычно за месяц до высадки рассады на постоянное место. Эти даты разнятся в зависимости от наступления весны, а также от региона выращивания. В средней полосе грядки начинают готовить обычно после 10 мая, — говорит Ольга Никонова. — Обычно грядки можно начинать готовить, как только почва прогреется до 16–17 градусов, но если речь идет о теплых грядках, то можно и пораньше.