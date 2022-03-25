Сеть гипермаркетов Selgros передаст свой российский бизнес местному менеджменту

Германская сеть гипермаркетов Selgros Cash & Carry заявила о передаче своего российского бизнеса местному менеджменту. Об этом 25 марта сообщает «Интерфакс». В заявлении Selgros подчеркивается, что сделку еще предстоит согласовать в ФАС России.



Компания Selgros представляет собой сеть рознично-мелкооптовой торговли формата Cash & Carry из 96 гипермаркетов в Германии, Польше, Румынии и России. Сейчас в нашей стране работает 11 магазинов в шести городах, сообщается на сайте компании. По данным РБК, за 2020 год выручка ООО «Зельгрос» составила 13,19 млрд рублей. В штате компании более 2 тысяч человек.

