Суд в Петербурге арестовал спортсмена, раскрасившего гаубицы Музея артиллерии в сине-желтый

Петроградский районный суд 23 марта заключил под стражу 21-летнего Николая Воротнева, который во время ночной прогулки с другом раскрасил гаубицы Музея артиллерии.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что фигурант дал признательные показания, но по поводу ходатайства следствия высказываться отказался. Его адвокат просил домашний арест или запрет определенных действий.
«В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который характеризовал Воротнева только с положительной стороны, сообщил, что фигурант заботится о своем пожилом дедушке, который служил на крейсере «Суворов»», — добавили в пресс-службе судов.
Воротнев был задержан 19 марта, гаубицы и еще ряд городских объектов он разрисовал в сине-желтый ночью 2 марта. Следствие вменяет ему вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Молодой петербуржец ранее не был замечен среди активистов и вел обычную жизнь, посещая школу олимпийского резерва.