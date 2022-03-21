В Петербурге задержали баскетболиста, который покрасил в сине-желтый гаубицы у Музея артиллерии

Петроградский районный суд продлил на 72 часа срок задержания 21-летнего баскетболиста, выпускника детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Николая Воротнева. Дознание полагает, что молодой человек в ночь на 2 марта взял в руки баллончики с синей и желтой краской, после чего сделал некоторые городские объекты цветными.
Николай после ночных приключений оставил в своих соцсетях три фото. На первых двух украинский флаг нанесен на заброшенные будки. На третьем — на гаубицу рядом с Музеем артиллерии. Именно последняя «работа» уличного художника оскорбила правоохранителей. На ее основе было возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.
«Дознание полагает, что не позднее 00:54 02.03.2022 Воротнев, действуя совместно с неустановленным лицом, по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, находясь у д. 8 Александровского парка, совершил вандализм», — цитирует фабулу объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Горизонтальные полосы синего и желтого цветов были нанесены на щиты двух гаубиц, «являющихся реликвиями Великой Отечественной войны». Дознание утверждает, что своими действиями Николай осквернил и испортил имущество, состоящее на балансе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Воротнев был задержан 19 марта, обвинение ему не предъявлялось. Дознание попросило суд о заключении под стражу. Задержание продлено также по ходатайству дознания.