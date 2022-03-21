В Петербурге задержали баскетболиста, который покрасил в сине-желтый гаубицы у Музея артиллерии

Петроградский районный суд продлил на 72 часа срок задержания 21-летнего баскетболиста, выпускника детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Николая Воротнева. Дознание полагает, что молодой человек в ночь на 2 марта взял в руки баллончики с синей и желтой краской, после чего сделал некоторые городские объекты цветными.



Николай после ночных приключений оставил в своих соцсетях три фото. На первых двух украинский флаг нанесен на заброшенные будки. На третьем — на гаубицу рядом с Музеем артиллерии. Именно последняя «работа» уличного художника оскорбила правоохранителей. На ее основе было возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

