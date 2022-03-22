Пережили ковид, переживем и санкции. Правительство Петербурга представило план по спасению экономики

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Заседание городского правительства 22 марта было посвящено итогам развития экономики и социальной сферы Петербурга за 2021 год. Но по факту говорили о будущем, а именно — как Северная столица будет справляться с беспрецедентным санкционным давлением, обрушившимся на Россию из-за спецоперации на Украине.

Позитивный настрой задал губернатор Александр Беглов, который напомнил, что хотя 2021 год прошел под знаком борьбы с COVID-19, экономика Петербурга продемонстрировала во многих отраслях «существенный рост», а доходы бюджета выросли на 26 % . «Всем казалось, что на восстановление уйдут многие годы, но после спада экономика быстро набрала рост», — подчеркнул он. Опыт работы в пандемию пригодится и в новой ситуации, заявил Александр Беглов, пообещав действовать на опережение. Во всяком случае, тематический оперштаб уже создан и первый пакет мер поддержки подготовлен.



Новые вызовы и подготовленные на них ответы по полочкам разложил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

«Объем санкционного давления не имеет аналогов в истории», — признал чиновник.



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Промышленность

Прогноза по тому, как санкции обрушат ВРП Северной столицы, глава КЭПИСП не дал. Но, к примеру, степень зависимости городской промышленности от импортной составляющей Валерий Москаленко оценил от 10 до 70 % . «Предприятия, как правило с иностранным участием, производство которых не было локализовано в России, находятся в большей степени зависимости от импортных компонентов, отечественные — в меньшей степени», — сказал он.

Среди последствий санкций — приостановка и закрытие иностранных производств (о прекращении работы объявили, в частности, автозаводы Toyota, Nissan, Hyundai, производитель бытовой техники Bosch Siemens и т. д. — Прим. ред.), проблемы с поставками и разрыв логистических цепочек, сложности в получении кредитов и сокращение рынков сбыта.



Ответом на вызов должно стать «обеспечение бесперебойной работы с акцентом на форсированное импортозамещение», заявил Москаленко. Среди предложенных мер — программы льготного кредитования (уже заявлена докапитализация на 2 млрд рублей Фонда развития промышленности Петербурга и выделение 6 млрд рублей из федерального бюджета на программу ФОТ 3.0) . Также заводам снизят ставку по налогу на имущество до уровня 2021 года. Промышленникам город предложит механизм налогового кешбэка — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, по которому можно будет вернуть 100 % средств, затраченных на НИОКР. Такой механизм уже используется, но станет более доступным. Также снизится ставка для промышленных компаний, которые работают на упрощенной системе налогообложения (ставка 1 % от доходов или 5 % для тех, кто использует систему «доходы минус расходы»).



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Потребительский рынок

На потребительском рынке бизнес также столкнулся с остановкой поставок техники и товаров, финансовыми и логистическими ограничениями. А ряд международных сетей магазинов и общепита попросту остановил работу.



Потребителя и бизнес ждет рост цен на товары и услуги, сокращение ассортимента, ажиотажный спрос и спекуляции, снижение доступности потребительского кредитования, нарушения в логистике и неисполнение контрактных обязательств.

Высокие инфляционные ожидания связаны с тем, что, предчувствуя рост цен, люди уходят от сберегающей модели и начинают больше тратить и таким образом сильнее раскручивают маховик инфляции, пояснил Москаленко. Но долго это не продлится. «По оценке ЦБ, ситуация уже начала стабилизироваться», — сказал чиновник. Прогноза по инфляции глава КЭПИСП не дал. Ранее рейтинговое агентство Fitch заявило, что к концу 2022 года потребительская инфляция в России достигнет 18 % , а в 2023 году составит 15 % .

Пострадает в первую очередь малый бизнес, на который приходится 50 % оборота потребительского рынка. Здесь власти тоже предлагают расширение программ льготного кредитования. Малые предприятия могут рассчитывать на оборотные кредиты до года по ставке не выше 15 % годовых, средние — не выше 13,5 % . Будут льготные программы и у городского бюджета, хотя денег на всех явно не хватит: Фонд содействия кредитованию предприятий МСП докапитализируют на 1 млрд рублей. Также обсуждаются кредитные каникулы для тех, кто уже взял заём.



Депутат Законодательного собрания Ирина Иванова обратила внимание, что из-за роста ключевой бизнес уже сталкивается с введением плавающей ставки в 23 % , и как возвращать деньги на таких условиях — неясно. При этом льготный заём по ФОТ 3.0 могут позволить себе представители не всех отраслей. На это Валерий Москаленко предложил подождать: повышение ключевой ставки ЦБ — это «вынужденная мера», и «по мере стабилизации» регулятор будет ее снижать.



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Строительство

Девелоперы пострадали от приостановки импорта спецтехники, финансовых ограничений. Зарубежные компании (в частности, финский YIT) заявляют о приостановке инвестиций и об уходе с рынка. Всё это чревато заморозкой проектов, ростом себестоимости строительства, снижением покупательского спроса и сложностями с расчетами и кредитованием.

Но власти Петербурга намерены не дать остановиться строительным проектам. Меры пока обсуждаются на федеральном уровне. Среди них возможность досрочного раскрытия счетов эскроу. Но в правительстве рассчитывают, что армию обманутых дольщиков это решение не породит.



Также застройщикам обещают упростить выдачу разрешительной документации, увеличить авансирование и индексировать цены по госконтрактам, а также расширить программы льготного ипотечного кредитования. Среди тех, кто сможет претендовать на такие займы, — работники ИТ-отрасли.



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Информатизация и связь

По оценке Смольного, в Петербурге находится 13 % всех российских ИТ-компаний (2 место в стране). Отрасль тоже столкнулась с ограничением поставок оборудования, лишилась доступа к услугам и программному обеспечению, ряд международных игроков заявили об уходе с рынка. Всё это чревато сбоями в ИТ-инфраструктуре, прекращением работы бизнеса, дефицитом кадров — в частности, из-за массового отъезда из страны специалистов в области информационных технологий.

Здесь в Смольном тоже перечислили решения, уже анонсированные федеральным центром, — льготные кредиты по ставке 3 % , обнуление налога на прибыль и другие налоговые преференции, освобождение от налогового, валютного и иного контроля до трех лет, отсрочку от армии и льготную ипотеку для самих ИТ-специалистов.



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Внешнеэкономическая деятельность

После начала спецоперации на Украине в отношении России был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров, также произошло ограничение авиа, железнодорожных и морских перевозок, введен запрет на валютные операции и отключение части банков от системы SWIFT.

По оценке Смольного, ограничения внешнеторговых операций со стороны Запада могут затронуть 10 % экспорта и около 20 % импорта Петербурга. По словам Валерия Москаленко, для Северной столицы особенно актуальными являются ограничения, связанные с грузовыми морскими перевозками. «На долю контейнерных терминалов Петербурга приходится 44 % оборота контейнеров по России в целом», — отметил он.

Бизнесу пообещали в основном снижение административных барьеров, в частности, упрощение ввоза критически важных импортных товаров, упрощение подтверждения права на нулевой НДС для экспортеров и процедур таможенного оформления, а также расширение расчетов в национальных валютах в торговле со странами ЕАЭС и Китаем.



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Занятость и инвестиции

На данный момент уровень безработицы в Петербурге самый низкий по стране — 2 % . Но санкции, введенные против России, могут привести к росту безработицы, сокращению числа рабочих мест, снижению и задержке выплаты зарплат, а также оттоку квалифицированных кадров и росту сектора «неформальной занятости».

Власти Петербурга прорабатывают организацию оплачиваемых общественных работ и временных вакансий для находящихся под риском увольнения. Что это будут за работы и как они будут организованы, Валерий Москаленко не уточнил. Компаниям, которые привлекают к временной работе находящихся в простое работников, выделят компенсацию в размере 1 МРОТ в месяц, а на переобучение при изменении технологической цепочки — 60 тыс. рублей на человека.

В числе мер поддержки также упоминается программа льготного кредитования ФОТ 3.0 , которая будет предоставляться при условии сохранения 90 % штата. Федеральные власти анонсировали и выплаты семьям с низкими доходами на детей от 8 до 16 лет.

Что касается инвестиций, то их вектор будет направлен в промышленность и транспортную инфраструктуру, сказал Валерий Москаленко. По его словам, Петербург подал в федеральный оперштаб предложение по снижению порога объема инвестиций для офсетных контактов (пока этот механизм в Петербурге не заработал), а также намерен форсировать предоставление земли целевым образом инвесторам в сфере промышленности.



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Оптимизм секвестру не помеха

Исполнительная власть смотрит на экономическую ситуацию «очень оптимистично», подытожил выступления Валерия Москаленко депутат ЗакСа Валерий Гарнец, после чего поинтересовался, позволяет ли оптимизм надеяться, что расходы бюджета не придется резать.

«Я, может быть, и докладывал бойко, но мы реально представляем себе задачи, которые стоят перед экономикой города», — отозвался чиновник. По его словам, «речь о секвестировании бюджета на сегодня еще не идет». Но комфин уже провел оценку недопоступлений доходов бюджета. «Для перекрытия дефицита прорабатывается вопрос возможной оптимизации расходов», — сообщил Москаленко. Впрочем, планы по строительным и социальным проектам пока остаются в силе. «Объекты, которые подлежат вводу в этом году, находятся на жестком контроле, информации, что планируются переносы, у нас нет», — заключил чиновник.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

