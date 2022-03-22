В России могут временно обнулить импортные пошлины на ингредиенты для шоколада и детского питания

Минсельхоз РФ анонсировал отмену пошлины на импорт ингредиентов для производства шоколада и детского питания для стабилизации цен на внутреннем рынке.



По сообщению ведомства от 22 марта, сейчас у производителей в стране растет себестоимость продукции из-за подорожания электроэнергии, ингредиентов и упаковки. На цену товара также влияет изменение курса валют и перестройка логистических маршрутов. Обнуление таможенных пошлин позволит снизить затраты на производство.



Кроме этого, до 31 августа введён запрет на экспорт сахара и тарифная льгота на его импорт в размере 300 тыс. тонн.

