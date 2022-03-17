Центробанк попросил российские банки усилить контроль за расходами клиентов

Центробанк РФ посоветовал банкам обращать «повышенное внимание» на операции клиентов, которые могут обходить специальные меры, введенные указами Путина, правительства и ЦБ после введения новых санкций против России. Об этом говорится в письме от зампреда ЦБ Юрия Исаева, пишет 17 марта РБК.
Подлинность документа изданию подтвердили источники в крупном банке и на финансовом рынке. «Мы оказываем банкам методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с «противолегализационным» законодательством», — заявили в Банке России.
В письме ЦБ рекомендует обращать особое внимание на операции физических и юридических лиц, «направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям, по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран». Также внимания требует «нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой». Речь идет, например, об однотипных операциях по приобретению товаров, «что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи». В случае выявления операций по выводу средств за рубеж или покупки и продажи криптовалюты, клиенту можно отказать в проведении операции, а информацию о ней направить в Росфинмониторинг. Заблокированные транзакции в таком случае надо помечать специальной маркировкой КОНТУР. Подобная схема применялась в 2020 году, только маркировка была COVID. Тогда банки таким образом должны были пресекать «отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией» в сфере медицинских закупок.