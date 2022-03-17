Центробанк попросил российские банки усилить контроль за расходами клиентов

Центробанк РФ посоветовал банкам обращать «повышенное внимание» на операции клиентов, которые могут обходить специальные меры, введенные указами Путина, правительства и ЦБ после введения новых санкций против России. Об этом говорится в письме от зампреда ЦБ Юрия Исаева, пишет 17 марта РБК.



Подлинность документа изданию подтвердили источники в крупном банке и на финансовом рынке. «Мы оказываем банкам методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с «противолегализационным» законодательством», — заявили в Банке России.

