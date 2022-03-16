МВД показало видео задержания севастопольца, ударившего пенсионера за букву Z на машине

МВД России публикует кадры задержания мужчины, который ударил пенсионера в Севастополе. По предварительным данным, причиной агрессии могла стать наклеенная на машину пожилого человека буква Z, которую используют российские военные на Украине.
МВД России
Как сообщает 16 марта ведомство, 36-летний местный житель зашел в продуктовый магазин, дважды ударил мужчину по лицу и скрылся. Дома у злоумышленника прошел обыск. Судя по видео, нашли его спящим в своей квартире.
По данным ТАСС, избитым оказался 70-летний ветеран ФСБ.