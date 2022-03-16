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МВД показало видео задержания севастопольца, ударившего пенсионера за букву Z на машине

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МВД России публикует кадры задержания мужчины, который ударил пенсионера в Севастополе. По предварительным данным, причиной агрессии могла стать наклеенная на машину пожилого человека буква Z, которую используют российские военные на Украине.

МВД России

Как сообщает 16 марта ведомство, 36-летний местный житель зашел в продуктовый магазин, дважды ударил мужчину по лицу и скрылся. Дома у злоумышленника прошел обыск. Судя по видео, нашли его спящим в своей квартире.

По данным ТАСС, избитым оказался 70-летний ветеран ФСБ.

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