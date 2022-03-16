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ТАСС: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

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В Севастополе задержали мужчину, который ударил пенсионера. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 36-летний местный житель зашел в продуктовый магазин, нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся. По месту жительства злоумышленника провели обыск, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, избитым оказался 70-летний ветеран ФСБ. Причиной могла стать наклеенная на его машину буква Z, которую используют российские военные в ходе спецоперации на Украине.

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Комментарии (20)

Савва Морозов
надеюсь фъ скоро закроют, не понимают слов, как на радио.
shutnik78
а почему причина не прилёт инопланетян? это не модно нынче? всё пытаются за уши притянуть нечто модное и в тренде? и это журналисты..
houspi
Бить людей не хорошо, но латиница это не скрепно.
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