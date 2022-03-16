ТАСС: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

В Севастополе задержали мужчину, который ударил пенсионера. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По данным ведомства, 36-летний местный житель зашел в продуктовый магазин, нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся. По месту жительства злоумышленника провели обыск, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.



Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, избитым оказался 70-летний ветеран ФСБ. Причиной могла стать наклеенная на его машину буква Z, которую используют российские военные в ходе спецоперации на Украине.

