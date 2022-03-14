Meta «заигралась». Песков считает маловероятным возвращение Facebook и Instagram в Россию

Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, что делает маловероятной ее будущую работу в России. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», — цитирует его РИА Новости.
14 марта вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания уточняет свою позицию, не будет позволять размещение в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, а также выступает против русофобии.
Ранее на фоне событий на Украине американская компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с этим, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской. Следственный комитет возбудил дело о призывах к насилию против россиян. Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram.