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Meta «заигралась». Песков считает маловероятным возвращение Facebook и Instagram в Россию

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Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, что делает маловероятной ее будущую работу в России. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», — цитирует его РИА Новости.

14 марта вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания уточняет свою позицию, не будет позволять размещение в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, а также выступает против русофобии.

Ранее на фоне событий на Украине американская компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с этим, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской. Следственный комитет возбудил дело о призывах к насилию против россиян. Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram.

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Комментарии (11)

VOROBEJ
А что,В Контакте нельзя делать бизнес? Обяз-но мету?
VKuser86752872
Ну вот и раскрылось истинное назначение иностранных ресурсов: метавселенную планировалось внедрить среди молодых россиян, чтобы они сидели дома, общались с миром не лично, а аватарами. Так и подавляется личность, человек подсаживается на этот образ жизни, становится безвольным, со слабым здоровьем, с искаженным мировосприятием и самосознанием. Фотошопы должны были превратить нашу молодежь в силиконовых милохиных и бузовых. Чтобы не было желания что-то создавать полезное, чтобы было стремление заработать на отфотошопленных или откровенно преступных картинках, нарушающих этические нормы. Взять тех же недоумков, которые гоняют на дорогах, которые убивают себя онлайн, ради лайков. Слава Богу, время мракобесия заканчивается. Пусть теперь европа пожинает плоды своего "творчества". Что посеешь - то и пожнешь.
vfhbr
Начиная от Роскосмоса и заканчивая пирожковой дяди Вани, тысячи-тысячи фирм и миллионы россиян с помощью инстаграма занимались своей деятельностью. Парикмахеры да модельеры театры да музеи, библиотеки да все вузы и учебные заведения рангом пониже...Они политикой не занимались, а делали бизнес большой и малый... И все прихлопнули ради политических амбиций медным тазом.
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