Meta «заигралась». Песков считает маловероятным возвращение Facebook и Instagram в Россию

Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, что делает маловероятной ее будущую работу в России. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», — цитирует его РИА Новости.

