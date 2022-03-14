«Выступаем против русофобии». Meta не позволит призывов к убийству главы государства в Facebook и Instagram

Компания Meta не будет позволять размещение в Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, а также выступает против русофобии. Об этом заявил её вице-президент Ник Клегг, пишет 14 марта Reuters.



Агентство ссылается на сообщение Клегга на внутреннем форуме Meta. Там говорится о том, что компания уточняет свою позицию, чтобы её не интерпретировали как оправдывающую насилие против русских.



«Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе», — говорится в тексте.

