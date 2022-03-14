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«Выступаем против русофобии». Meta не позволит призывов к убийству главы государства в Facebook и Instagram

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Компания Meta не будет позволять размещение в Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, а также выступает против русофобии. Об этом заявил её вице-президент Ник Клегг, пишет 14 марта Reuters.

Агентство ссылается на сообщение Клегга на внутреннем форуме Meta. Там говорится о том, что компания уточняет свою позицию, чтобы её не интерпретировали как оправдывающую насилие против русских.

«Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе», — говорится в тексте.

Ранее на фоне событий на Украине американская компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с этим, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской. Следственный комитет возбудил дело о призывах к насилию против россиян. Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram.

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Комментарии (13)

vfhbr
Можно запретить и на скамейке во дворе сидеть. Ведь там без цензуры говорят обо всем. И даже спецоперацию спецоперацией не называют.
274461096
Что-то я соскучился по классической музыке... Сейчас бы "Лебединое озеро" послушать!..
ProstoyChelovek
Классическая преобувка прямо в воздухе.
Вообще не удивлен этому.
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