СК возбудил дело против Meta из-за «незаконных призывов к насилию против россиян»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании Meta — в связи с «незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ» со стороны ее сотрудников. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил в соцсети о временном снятии запрета на призывы к насилию против российских военных на платформах Meta, «назвав это формой политического самовыражения». В этом усмотрели публичные призывы к экстремистской деятельности и содействие террористической.