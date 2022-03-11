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СК возбудил дело против Meta из-за «незаконных призывов к насилию против россиян»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании Meta — в связи с «незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ» со стороны ее сотрудников. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил в соцсети о временном снятии запрета на призывы к насилию против российских военных на платформах Meta, «назвав это формой политического самовыражения». В этом усмотрели публичные призывы к экстремистской деятельности и содействие террористической.

Действиям Стоуна и других сотрудников Meta дадут правовую оценку.

Ранее на фоне спецоперации на Украине американская компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских военных. Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с этим, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской.

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Комментарии (10)

dragvs
А в каком месте призывыы?
Brevnault
А по 353 УК РФ они возбудиться не хотят? Тут и искать никого не надо. Они каждый день по телевизору выступают.
vamingo
"не запрещает призывать" = "призывает", яснопонятно.

Проще же на Мету дело заводить, чем на тех, кто на этой площадке призывает, а то устать же можно следакам.

На бумажные заводы сразу тоже можно дело завести, а то вдруг на их бумаге экстремистские листовки печатают, что, их ловить что-ли? Закрыть завод да и все.
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