REDMOND сохраняет присутствие на российском рынке

Российский партнер международного бренда малой бытовой техники заявляет, что сегодня все офисы, торговые точки и интернет-магазин работают в штатном режиме.



Также в компании говорят, что несмотря на резкое снижение курса рубля стараются сдерживать рост цен на технику. «Увеличение стоимости товаров — не спекуляция на кризисе, как зачастую считают обыватели, а вынужденная реакция рынка на происходящие в мире события», — объясняют в REDMOND.



Бренд продолжает сотрудничество с крупными ретейлерами страны (М.Видео/Эльдорадо, ДНС, Лента, Магнит и др.) «Остается надеяться, что иностранные компании не будут принимать поспешных решений о сворачивании бизнеса, а, по примеру REDMOND, приступят к процессу поиска путей и решений — как остаться в России», — комментируют в компании. Речь идет об одном из вариантов развития партнерства с заграничными компаниями, которые ранее предложил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

