«Проект «Адам»: Пока не опустился занавес

Фото: Скриншот youtube.com/Netflix Russia Поделиться Поделиться







На платформе Netflix вышел «Проект «Адам», масштабный фантастический блокбастер с Райаном Рейнольдсом и Марком Руффало. Но для российских зрителей он, судя по всему, станет не очередным зрелищем, а финальным приветом глобальной массовой культуры. Крупные кинопрокатные компании уже ушли с отечественного рынка, так что в кинотеатрах никаких значительных зарубежных релизов не будет. Netflix тоже объявил об уходе из России — им можно пользоваться до тех пор, пока у пользователя оплачена подписка.



Вообще-то «Адам» — давний проект, его впервые анонсировали еще десять лет назад. Тогда автор «Тихоокеанского рубежа» и «Бегущего в лабиринте», сценарист Т.С. Наулин договорился со студией Paramount о запуске проекта с Томом Крузом в главной роли. Правда, съемки так и не начались, сценарий Наулина начал кочевать по студиям, пока, наконец, не оказался в портфеле «Нетфликса». Там его снабдили новым актерским составом во главе с первоклассным героическим комиком Райаном Рейнольдсом, режиссером назначили создателя «Ночи в музее» Шона Леви, да и сам сценарий подвергся серьезным правкам и дополнениям.



Фото: Скриншот youtube.com/Netflix Russia Поделиться Поделиться







«Адам» — вещь наивная и незатейливая до трогательности. Хитро скроена разве что завязка сюжета: отважный астронавт Адам Рид отправляется в прошлое, где встречается с самим собой в подростковом возрасте и собственным отцом. Дальше сюжет движется, как по рельсам: взрослый Адам в компании самого себя — мальчишки и очкастого ученого вступает в схватку с мировым злом, носится на фантастических летательных аппаратах, выпрыгивает в последний момент из ядерного реактора, который вот-вот взорвется, а по ходу дела успевает навалять злодеям всех мыслимых масштабов и рангов, от уличных хулиганов до монстров.



От примитивности фильм спасает ироничная стилистика, в которой решает историю Леви: здесь нет ровным счетом ничего серьезного, всё понарошку, с шутками-прибаутками. Да и актеры эту манеру с удовольствием поддерживают и развивают: Рейнольдс как никто умеет быть одновременно харизматичным, героическим и уморительно смешным (успех «Дэдпула» тому свидетельство), Марк Руффало — опять же, поклонники Marvel не дадут соврать, — отлично умеет существовать в не менее комическом образе чокнутого профессора. В итоге получается симпатичное семейное кино, «Назад, в будущее» двадцать первого века. Ровно такой продукт, какой и требуется от стримингового сервиса с большим потоком релизов.



Автор: youtube.com/Netflix Russia

Но это — для открытого, свободного мира без границ, панических настроений и катаклизмов. Для русского зрителя «Адам» — финальный парад перед прокатным локдауном. Не стоит себя успокаивать тем, что «это ненадолго», тем более — что «проживем без этой жвачки». Кино не развлекает, оно реализует наши фантазии и мечты на экране. Человечество — хоть в России, хоть в Мексике, хоть в Японии — мечтает всегда об одном и том же. Чтобы злодеи были наказаны и оказались смехотворными. Чтобы те, кто одинок, нашли своих близких. Чтобы робкий мальчик смог найти силы постоять за себя. В этом смысле любые блокбастеры — даже самые примитивные — дают нам надежду и почву под ногами. Создают иллюзию, что мир справедлив. Российские зрители этой надежды будут лишены — и заново обретать ее будет совсем не так просто, как может показаться.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»