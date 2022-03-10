Скончался солист группы «Отпетые мошенники»

Солист популярной в 90-е российской поп-группы «Отпетые мошенники» скончался в Подмосковье 10 марта. Речь идет о Вячеславе Зинурове, выступавшем под псевдонимом Том Хаос.



50-летний музыкант должен был в четверг дать интервью, но перестал выходить на связь. Обстоятельства смерти родные не раскрывают, пишет «Стархит», однако в телеграм-каналах сообщается, что Зинуров ушел из жизни добровольно.

Группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. «Люби меня, люби», «Девушки», «А у реки» и другие их песни стали хитами 90-х годов.