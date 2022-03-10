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Скончался солист группы «Отпетые мошенники»

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Солист популярной в 90-е российской поп-группы «Отпетые мошенники» скончался в Подмосковье 10 марта. Речь идет о Вячеславе Зинурове, выступавшем под псевдонимом Том Хаос.

50-летний музыкант должен был в четверг дать интервью, но перестал выходить на связь. Обстоятельства смерти родные не раскрывают, пишет «Стархит», однако в телеграм-каналах сообщается, что Зинуров ушел из жизни добровольно.

Группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. «Люби меня, люби», «Девушки», «А у реки» и другие их песни стали хитами 90-х годов.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Жаль Славу , на матчах Зенита прямо на трибуне не одна раньше рюмка была совместно выпита за победу любимой команду .
VOROBEJ
Депрессия страшная болезнь,если не лечиться.
fedorsmolov
Что значит добровольно?
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