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Апелляционная инстанция изменила приговор по делу экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна о взятках на строительстве стадиона

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Санкт-Петербургский горсуд рассмотрел апелляцию на приговор по делу о взятках при строительстве стадиона на Крестовском острове. Изменить его просили все стороны, кроме главного фигуранта — бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 марта, экс-чиновник участвовать в заседании не захотел и просил суд не вызывать посредством ВКС из колонии.

Зато активно свои позиции в суде отстаивала прокуратура, которой не понравилась мягкость приговора, и она просила ужесточить наказание всем фигурантам — Оганесяну, Янчику, обоим Сливкиным и Хрипунову.

При этом защитники Хрипунова просили приговор отменить и своего клиента оправдать. А адвокат Янчика требовал смягчить доверителю приговор и изменить вид исправительного учреждения (со строгого на общий режим).

Санкт-Петербургский городской суд приговор Куйбышевского районного суда изменил. Так Сливкину был снижен размер штрафа до 280 000 рублей, а Хрипунову до 2 780 000 рублей. И всё.

Вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна обвиняли в том, что в период строительства стадиона на Крестовском острове он получил от подрядчиков взятки на 48 миллионов рублей и поучаствовал в хищении еще 22 миллионов. Показания на Оганесяна дал фактический владелец «Театрально-декорационных мастерских» Григорий Попов. Суд освободил его от наказания, прокуратура с этим решением согласилась.

Бывший чиновник получил 5,5 года колонии, прокуратура в прениях просила 16. Бывший зампред комитета строительства Александр Янчик отправлен на 5 лет (просили 14), а глава компании «СЭМ-5» Василий Сливкин приговорен к 4,5 года (вместо запрошенных 10). Сын Сливкина Кирилл и экономист Николай Хрипунов, получившие штраф вместо 8 лет колонии каждому, тоже оказались в списке прокуратуры.

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