Апелляционная инстанция изменила приговор по делу экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна о взятках на строительстве стадиона

Санкт-Петербургский горсуд рассмотрел апелляцию на приговор по делу о взятках при строительстве стадиона на Крестовском острове. Изменить его просили все стороны, кроме главного фигуранта — бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 марта, экс-чиновник участвовать в заседании не захотел и просил суд не вызывать посредством ВКС из колонии.



Зато активно свои позиции в суде отстаивала прокуратура, которой не понравилась мягкость приговора, и она просила ужесточить наказание всем фигурантам — Оганесяну, Янчику, обоим Сливкиным и Хрипунову.

