Суд Петербурга пересмотрит приговор бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну по делу о взятках на строительстве стадиона

Марат Оганесян получил 5,5 года колонии, прокуратура в прениях просила 16. Бывший зампред комитета строительства Александр Янчик отправлен на 5 лет (просили 14), а глава компании «СЭМ-5» Василий Сливкин приговорен к 4,5 года (вместо запрошенных 10). Сын Сливкина Кирилл и экономист Николай Хрипунов, получившие штраф вместо 8 лет колонии каждому, тоже оказались в списке прокуратуры.

Приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну опротестован, сообщила 15 июня объединенная пресс-служба судов города. Прокуратура добивается более строгого наказания по делу о взятках на строительстве стадиона на Крестовском острове.

По данным «Фонтанки», обвинение в своем протесте требует назначить фигурантам сроки, названные в прениях.



Хрипунов просит приговор отменить, считая себя невиновным. В прениях защита экономиста детально объяснила, почему вменяемых Оганесяну взяток не могло существовать в природе.



Александр Янчик со сроком лишения свободы согласен, но просит изменить вид колонии со строгого на общий. Эта поправка позволит зачесть отбытое под домашним арестом время с октября 2018 года как день за полтора.



Марат Оганесян написал отзыв на прокурорский протест. Просит оставить приговор без изменений, чтобы выйти на свободу через год.



Как установил Куйбышевский районный суд, вице-губернатор Петербурга в период строительства стадиона на Крестовском острове получил от подрядчиков взятки на 48 миллионов рублей и поучаствовал в хищении еще 22 миллионов. Показания на Оганесяна дал фактический владелец «Театрально-декорационных мастерских» Григорий Попов. Суд освободил его от наказания, прокуратура с этим решением согласилась.

