TikTok запретил российским блогерам публиковать контент из-за закона о фейках

Российские блогеры отныне могут только смотреть на других в TikTok. Соцсети запретила пользователям из РФ публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Об этом говорится в официальном twitter-аккаунте приложения 6 марта.
«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — говорится в сообщении.
Депутаты Госдумы накануне приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.