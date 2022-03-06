TikTok запретил российским блогерам публиковать контент из-за закона о фейках

Российские блогеры отныне могут только смотреть на других в TikTok. Соцсети запретила пользователям из РФ публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Об этом говорится в официальном twitter-аккаунте приложения 6 марта.



«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — говорится в сообщении.