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Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах РФ

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Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Об этом вечером 4 марта сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы сегодня приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.

После принятия закона Госдумой «Новая газета» сообщила, что перестает освещать ситуация на Украине. Британская вещательная корпорация BBC решила приостановить работу в России, Baza пообещала быть «аккуратнее» при подборе контента.

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Комментарии (16)

Денеб
Фейк иль не фейк? Вот в чём вопрос!
Достойно ли смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье?

(С) Вильям наш Шекспир......
Dmitry Antonov
С сегодняшнего числа все анекдоты о прапорщиках или иных военных являются уголовным преступлением. Спасибо, Путин, что хоть предупредил!
Policeman
Если я правильно понял, то лет 15 мы не увидим Соловьёва и прочих ?!
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