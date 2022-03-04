Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах РФ

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Об этом вечером 4 марта сообщает РИА Новости.



Депутаты Госдумы сегодня приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.