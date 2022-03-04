После принятия Госдумой нового закона о фейках BBC и Baza выступили с заявлениями

«Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов BBC News и вспомогательного персонала в России до тех пор, пока мы не проведем полную оценку всех последствий этого неприглядного события», — говорится в заявлении, опубликованном 4 марта.

Британская вещательная корпорация BBC решила приостановить работу в России из-за принятого Госдумой законопроекта о введении наказания за фейки о действиях российских вооруженных сил. Заявление гендиректора организации появилось в Twitter пресс-офиса СМИ.

Гендиректор BBC отметил, что безопасность сотрудников имеет первостепенное значение, и в компании не готовы подвергать их риску уголовного преследования за выполнение рабочих обязанностей.



В корпорации добавили, что новостная служба продолжит свою работу за пределами России.



Об опасности, грозящей журналистам после принятия законопроекта о наказании за фейки о действиях ВС РФ, сообщило и российское интернет-издание Baza.



«Мы были вынуждены стать осторожнее и спокойнее. Мы балансируем на очень тонком лезвии: с одной стороны — свобода слова и широта освещения темы, с другой — мы сами», — заявило медиа.



Журналисты Baza отметили, что не будут закрывать для себя тему Украины, но впредь будут аккуратнее при создании контента. «Ошибочное слово или видео, неверная трактовка событий легко позволят разрушить не только наше детище — «Базу», — но и судьбы нас самих», — подытожили там.



Ранее издание «Новая газета» сообщило, что под угрозой уголовного преследования за распространение информации о боевых действиях на Украине отказывается их освещать. При этом «Новая» намерена далее рассказывать о событиях, которые происходят внутри России в связи со спецоперацией и, по мнению редакции, являются ее последствиями.

