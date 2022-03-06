«Самое жаркое время для посадок»: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду, чтобы не остаться без урожая

В марте пора начинать очень активно сеять рассаду Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Март вступил в свои права и вместе с ласковым солнышком и предвкушением весны принес самое важное время для посадок. Именно в этом месяце нужно посеять рассаду многих овощей. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, что обязательно нужно посадить в этом месяце, чтобы получить хороший урожай.

«Посевная идет во всю силу» В марте мы продолжаем сеять более поздние сорта перцев и баклажанов, и к ним добавляются томаты. — Март — это самый богатый и жаркий месяц для посадок, посевная идет во всю силу. Практически все культуры, которые выращиваются через рассаду, сеются в марте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Огурцы могут посеять в конце марта только те, кто имеет теплую теплицу. Рассада огурцов должна быть возрастом в 30 дней, более возрастные растения придется просто выкинуть. Если вы посеете огурцы сейчас, то в начале мая нужно будет их уже высадить в теплицу. Бахчевые тоже пока не трогаем — их будем сеять только в конце апреля.

Огурцы можно сеять в конце марта только тем, у кого есть под них отапливаемая теплица Юрий Орлов Поделиться Поделиться







Перцы и баклажаны

В марте продолжается посадка перцев и баклажанов. Многие сорта позволяют высевать их вплоть до третьей декады месяца. Подробнее о сортах и правилах посадки этих культур мы рассказывали здесь. Напомним основные моменты. — Их нужно обязательно держать в теплом месте при температуре +25–28 градусов. Ни в коем случае не ставьте их на подоконник после того, как посеяли, — советует Людмила Шубина.

От правильности выращивания рассады будет зависеть будущий урожай. Рассаду перцев и баклажанов нельзя держать на подоконнике, особенно на начальных этапах. Важно правильно подготовить и грунт. Идеальным является сочетание: дерновая земля, разрыхлитель и перегной.

Помидоры можно легко выращивать на балконе Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Томаты

Ранний посев грозит вам неурожаем, поэтому нужно достаточно точно высчитать время. Для ранних и суперранних сортов возраст рассады должен быть 45–60 дней, для позднеспелых — 60 дней. Если у вас отапливаемая теплица, то высадить в нее вы можете рассаду уже в начале мая, то есть семена можно посадить уже после 8 марта. В открытый грунт обычно томаты садят в начале июня, значит, и рассаду сажаем только в начале апреля, самое раннее — в конце марта. — Тот, кто желает вырастить крепкую и хорошую рассаду, должен знать, что томаты, как никакая другая культура, нуждаются в досвечивании. Сейчас очень много разных светодиодных ламп. Поставьте их над всходами, и как только появятся первые петельки всходов, то в этот момент обязательно нужно досвечивать рассаду томатов, — отметила Людмила Шубина. Температура на всходах должна быть +20... +22 градуса, воздух — влажный. Ящик с рассадой нужно накрывать полиэтиленовой пленкой или стеклом. Всходы появляются обычно на 4–5-й день. Глубина посева должна быть от 0,7 до 1 сантиметра.

Бархатцы и циннии

Среди самых популярных и нетрудных цветов в марте стоит посеять бархатцы и циннии. Первые особо ценят за неприхотливость и яркость.

— Бархатцы — это одни из самых востребованных цветов. Их очень часто сеют среди капусты, якобы они отпугивают вредителей. Но это очень красивый сам по себе цветок, — отметила Людмила Шубина.

Бархатцы — одни из самых популярных цветов Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Семена бархатцев слегка присыпают землей. Помните, что они очень быстро всходят — через 6–8 дней после посадки, поэтому не забудьте снять в это время пленку и начать досветку. Бархатцы зацветут примерно через два месяца после первых всходов.

Цинния — быстрорастущий цветок, поэтому посев лучше перенести на конец апреля. Глубина посадки семян — не более 1 сантиметра. Они также достаточно быстро всходят, в течение 10 дней, и требуют досветки. Что еще почитать про сад и огород Возраст перцев и баклажанов для высадки в открытый грунт должен быть 75 дней, поэтому самое время заняться рассадой. Как получить отличный урожай перцев и баклажанов? Как правильно их вырастить? Почему для этой рассады не подойдет подоконник? Какие сорта выбрать? Вы найдете ответы на все эти вопросы в этой статье.



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