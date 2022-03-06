Кому нельзя пить молоко и что будет, если резко от него отказаться? Отвечают диетологи

Детям молоко, безусловно, полезно. Взрослым тоже, просто с возрастом появляются некоторые особенности Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться







Стоило появиться модных блогам о «полезном питании», как тут же изо всех углов начали раздавать советы, как правильно питаться, и говорить о том, что молоко — не самый лучший продукт для вашего организма. Мы не собираемся заниматься ни тем, ни другим, а просто выясняем с диетологами, действительно ли стоить исключить молочные продукты из рациона (даже если они вам так нравятся) и что вам за это будет.

В какой момент безлактозное питание стало модным?

На самом деле, новости о вреде молока для организма — совсем не новости. Давным-давно все слышали, что взрослым людям оно как минимум неполезно, а то и вовсе противопоказано. Но впервые о лактозе заговорили в 1619 году, когда итальянец Фабрицио Бартолетти обнаружил в составе молока особое вещество, которого не было в других продуктах. А в 1780 году химик из Швеции Карл Вильгельм Шеель определил эту субстанцию как молочный сахар.



— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса по теме питания в СМИ, а именно с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении непереносимости молока взрослыми.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Почему взрослым молоко неполезно?

Да, все истории о том, что молоко неполезно взрослым, небеспочвенны. И вот почему. У некоторых людей в тонком кишечнике не вырабатывается достаточного количества фермента лактазы, расщепляющего лактозу на составные части — глюкозу и галактозу. А если этого не происходит, то сахар, проходя по пищеварительному тракту непереваренным, вызывает дискомфорт в кишечнике. Интересно, что зачастую активность лактазы снижается с возрастом, из-за болезней (например, после операций на органах ЖКТ) или даже вследствие неправильного питания. Но если никаких болезненных ощущений после стакана молока у вас не появляется, не отказывайтесь от него.



— Безусловно, молоко — полезный продукт и взрослому человеку, и ребенку, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Фёдорова. — Молоко содержит белок, молочный сахар, является источником жирных кислот, витаминов (группа В, А, D), микроэлементов (кальций, фосфор, натрий). Если рассматривать питание взрослого человека, то принимать в пищу цельное молоко и молочные продукты можно и нужно. Противопоказано молоко лишь при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости. Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», окончила Уральский государственный медицинский университет, стаж работы — больше десяти лет.



Когда к молоку лучше не прикасаться Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кроме того, известно, что насыщенные жирные кислоты могут негативно сказаться на сердце, поэтому они не рекомендованы пациентам, склонным к полноте. Для больших любителей молочки единственный выход в этом случае — продукты с низкой жирностью.

Кому нужно отказаться от молочных продуктов по рекомендациям врача?



— По рекомендации врача необходимо отказаться от молочных продуктов, если подтверждена пищевая непереносимость (пищевая аллергия), пациент чувствует ухудшение самочувствия (вздутие живота, тошнота, иногда рвота и диарея) после употребления в пищу молочных продуктов, — говорит Светлана Фёдорова. — Тогда стоит отказаться от цельного молока. В нем большое количество лактозы молочного сахара. Можно по переносимости употреблять в пищу кисломолочные продукты.

Кроме того, в период обострения воспалительных заболеваний кишечника (целиакия, болезнь Крона и язвенный колит) и при острой кишечной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от цельного молока, молочно-крупяных изделий, блинов и выпечки на молоке.

Сколько молока в день не вредно?

По расчетам института питания РАМН, организм взрослого человека должен ежедневно получать 1200 мг кальция. Его основные источники — молоко и молочные продукты.

— Рекомендованная порция молочно-кисломолочных продуктов 2–3 порции в день, — говорит Ирина Бородина. — Что значит порция? 250 мл молока (1 стакан), 125 г йогурта, 100–150 граммов творога. Мы помним, что во всем важна мера. Лучший напиток для человека — это вода.



— Общая дневная норма потребления молока и молочных продуктов должна составлять 500 мл, — говорит Светлана Фёдорова. — Для детей ежедневная норма молока и молочных продуктов должна составлять 350 мл в возрасте 4–7 лет и 400 мл — в возрасте 7–9 лет. В более старшем возрасте норма потребления молочных продуктов для детей такая же, как и для взрослых. Что будет, если каждый день выпивать по литру молока?

При хорошей переносимости взрослому человеку можно употреблять 300–400 мл цельного молока в день. Если стало хуже переноситься, можно употреблять продукты с низким содержание лактозы (низколактозные или безлактозные), кипятить или добавлять в напитки.

А вот чрезмерное употребление молока может вызвать вздутие живота, тошноту и расстройство стула.

— Один литр молока помимо важных питательных веществ содержит около 25 граммов жира. Поэтому литр в день — это, конечно, многовато, повторюсь оптимальное количество 2–3 порции в сутки, — напоминает Ирина Бородина.

Можно ли пить молоко на ночь?



— Молоко необходимо употреблять через два-три часа после приема пищи, отдельно от всех продуктов, — говорит Светлана Фёдорова. — Стоит помнить, что молоко — это полноценный питательный продукт, содержит легкоусвояемый сахар и белок, принимать перед сном не стоит, так как в ночное время замедляются процессы пищеварения, и на утро может быть чувство тяжести в животе и вздутие.

Можно ли похудеть, если не есть молочные продукты?

Не думайте, что вы похудеете, если разом откажетесь от молока и молочных продуктов. Более того — в этом случае вы рискуете наесть лишнего. Всё дело в том, что в молочных продуктах содержится кальций, который, помимо прочего, снижает аппетит.

Лучше всего вес будет снижаться при комплексном отказе от продуктов, в том числе содержащих молоко (выпечка, сладкие творожные сырки, десерты, мягкий творог, блины и оладьи).

— Снизить массу тела можно путем снижения калорийности рациона, — говорит Ирина Бородина. — Похудеть без кисломолочных продуктов можно, но будет ли ваш рацион достаточно сбалансирован? Более того, кисломолочные продукты дают сытость и содержат незаменимые аминокислоты.



Что будет, если на месяц совсем отказаться от молока?

Лучше вам от этого точно не станет. Да и критично хуже, по большому счету, тоже. Просто в этом случае вам придется найти другие источники кальция и обогатить ими свой рацион. Для этого подойдут сардины, капуста, бобовые, морепродукты и орехи.

— Для начала разберемся, что содержится в стакане молока, — говорит Ирина Бородина. — Как оказалось, целая масса полезных веществ: белки, жиры, углеводы, кальций, магний, фосфор, калий, железо и витамины А, В1, В2, РР, С и D. Нужно ответить на вопрос с какой целью вы отказываетесь от молока? Данные об отеках, слизи и прочие мифы никак не подтвердили себя в больших клинических исследованиях. Поэтому, если отказаться от молока, но при этом включать в рацион кефир, йогурт, творог — это будет равнозначной заменой.



Какие полезные вещества содержатся в молоке Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Сотрудники Национального общества по изучению остеопороза считают, что, отказавшись от молока животного происхождения, люди недополучают необходимые организму полезные вещества. К ним относится витамин D, который влияет на усвоение кальция. Его дефицит в 73 % чреват остеопорозом. Да, есть сведения, что отказавшись от молока может улучшиться состояние кожи, самочувствие, но это лишь отдельные исследования, которые диетологи не рассматривают как мета-анализ, а могут лишь классифицировать во «мнение одного или нескольких экспертов».

Кстати, некоторые в погоне за стройностью пытаются заменить еду кефиром. Сам по себе он полезен. В кефире есть белки, витамины А (увеличивают эластичность кожи и волос), С (усиливают иммунитет и работоспособность), бета-каротин, аминокислота триптофан (устойчивость к стрессам), целый набор витаминов группы В и минеральных веществ, таких как магний, натрий, калий, фосфор и кальций (укрепляют скелет и предотвращают развитие старческой ломкости костей) и другие. Но вот сбросить лишние килограммы он вряд ли поможет.

