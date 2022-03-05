«Псковская губерния» заблокирована после визита силовиков в редакцию

Сайт «Псковской губернии» заблокирован. Об этом вечером 5 марта сообщается в телеграм-канале издания.
Как убедились журналисты «Фонтанки», сайт уже не открывается. Блокировка произошла после визита в редакцию полицейских и бойцов ОМОНа. В «Псковской губернии» уточнили, что осмотр проходил в рамках административного дела. «Якобы аноним сообщила, что в офисе «ПГ» призывали на митинг против спецоперации», — сообщили в издании. В рамках осмотра была изъята вся техника, в том числе мобильные телефоны сотрудников редакции.