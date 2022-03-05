Перед длинными выходными Петербург встал на 8 баллов уже в середине дня

По данным «Яндекс.Пробок», на 15:45 загруженность петербургских дорог оказалась на 3 балла больше обычного для субботы. Для будней такие пробки посреди дня тоже нехарактерны. Ожидается, что в ближайший час они снизятся до 7 баллов, но затем вновь начнут расти и к шести вечера достигнут «девятки».



Особенно напряженная ситуация сейчас на дорогах в районе площади Восстания и площади Александра Невского, включая соединяющий их Невский проспект, на основных магистралях Петроградской стороны (Каменноостровский проспект, Большая Пушкарская улица, Чкаловский проспект и другие), на Пироговской набережной, Лесном и Большом Сампсониевском проспектах. В основном стоять приходится выбирающимся из центра.