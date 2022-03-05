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Перед длинными выходными Петербург встал на 8 баллов уже в середине дня

Дороги Петербурга 5 марта уже в четвертом часу дня оказались загружены на вечерние 8 баллов. В ближайшее время аналитики ожидают небольшое снижение трафика, а затем к часу пик заторов станет еще больше.

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По данным «Яндекс.Пробок», на 15:45 загруженность петербургских дорог оказалась на 3 балла больше обычного для субботы. Для будней такие пробки посреди дня тоже нехарактерны. Ожидается, что в ближайший час они снизятся до 7 баллов, но затем вновь начнут расти и к шести вечера достигнут «девятки».

Особенно напряженная ситуация сейчас на дорогах в районе площади Восстания и площади Александра Невского, включая соединяющий их Невский проспект, на основных магистралях Петроградской стороны (Каменноостровский проспект, Большая Пушкарская улица, Чкаловский проспект и другие), на Пироговской набережной, Лесном и Большом Сампсониевском проспектах. В основном стоять приходится выбирающимся из центра.

Сегодня, 5 марта, в России короткий рабочий день, завершающий шестидневную рабочую неделю перед тремя выходными в честь 8 Марта.

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Комментарии (2)

266068545
Ммм, вкусно. Все сели в свои машинки и поехали в свои домики
Opus
Убирают снег, который превратился в лед. Приморский весь стоит, например, потому что перед заездом на ЗСД работает техника и перекрывает две полосы, минимум.
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