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Путин: У России нет недобрых намерений в отношении соседей, советую не вводить ограничений

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Россия не имеет недобрых намерений в отношении своих соседей, действия Москвы возникают только в ответ на недружественные шаги. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Телеканал «Россия 24»

«У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении РФ. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», – сказал глава государства по видеосвязи в ходе церемонии поднятия госфлага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Глава государства также прокомментировал отказ ряда зарубежных партнеров от сотрудничества с РФ. По словам Путина, это нанесет ущерб стране, придется «сдвинуть проекты вправо, приобрести дополнительные компетенции», однако задачи все равно будут решены, и Россия «даже выиграет от этого».

Ранее Путин заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом, несмотря на то что «многих напугали».

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Комментарии (2)

BestBoy
Получается, чтобы им доказать обратное нужно еще 15-20 лет.
orlovandrei1986
НДС отмени на продукты - и дальше можешь "работать" сколько влезет
...

он бы ещё с яхты своё видеообращение опубликовал, как есть омаров - мол россияне не голодают, и на заднем фоне десяток девиц с омарами...
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