Путин: Считаю русских и украинцев одним народом

Президент РФ Владимир Путин вечером 3 марта начал совещание с членами Совбеза в Ново-Огарево. По его словам, специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.
Он заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом, несмотря на то, что «многих напугали».
По словам главы государства, ход боевых действий показывает, что РФ воюет именно с «неонацистами». Он отметил, что они берут в заложники иностранных граждан, а также размещают тяжелую технику в районе жилых домов на Украине.
По словам Путина, «националисты и иностранные наемники» на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом: «так воевали только фашисты». Он подчеркнул, что на Украине есть иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока.
Президент РФ заявил, что 3179 граждан Индии держали в заложниках, 576 человек продолжают удерживать. Кроме того, двое китайских граждан, пытавшихся покинуть Харьков, получили ранения от рук неонацистов.