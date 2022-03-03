Путин: Считаю русских и украинцев одним народом

Президент РФ Владимир Путин вечером 3 марта начал совещание с членами Совбеза в Ново-Огарево. По его словам, специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.

Он заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом, несмотря на то, что «многих напугали».



По словам главы государства, ход боевых действий показывает, что РФ воюет именно с «неонацистами». Он отметил, что они берут в заложники иностранных граждан, а также размещают тяжелую технику в районе жилых домов на Украине.