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Путин: Считаю русских и украинцев одним народом

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Президент РФ Владимир Путин вечером 3 марта начал совещание с членами Совбеза в Ново-Огарево. По его словам, специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.

Он заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом, несмотря на то, что «многих напугали».

По словам главы государства, ход боевых действий показывает, что РФ воюет именно с «неонацистами». Он отметил, что они берут в заложники иностранных граждан, а также размещают тяжелую технику в районе жилых домов на Украине.

По словам Путина, «националисты и иностранные наемники» на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом: «так воевали только фашисты». Он подчеркнул, что на Украине есть иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока.

Президент РФ заявил, что 3179 граждан Индии держали в заложниках, 576 человек продолжают удерживать. Кроме того, двое китайских граждан, пытавшихся покинуть Харьков, получили ранения от рук неонацистов.

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Комментарии (11)

Venik
Считают ли украинцы нас одним народом (особенно теперь), ни Путина, ни "патриотов", как обычно, не интересует. Глухота потрясающая.
267188598
А бедная зелень в подвале позеленела от злости.
Клаустрофобик
Путин признался в том что развязал гражданскую войну против братского народа.
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