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Intel решил заморозить поставки в Россию из-за Украины. Не пощадили и Белоруссию

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Американская компания Intel, которая разрабатывает компьютерные компоненты, приостанавливает поставки в Россию и Белоруссию. Об этом 4 марта сообщается на ее сайте.

Решение объясняют тем, что компания осуждает спецоперацию РФ на территории Украины.

«Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — отметили в компании.

Кроме того, по данным СМИ, Россия и Белоруссия останутся без продукции производителя процессоров AMD.

Ранее о приостановке своей работы в РФ сообщили в IKEA и магазине одежды Mango. Закрылся H&M, Lego приостановил поставки. Финский производитель лифтов KONE, по данным «Интерфакса», продолжит работу в стране, но приостановит поставки. А вот магазины re:Store, продающие технику Apple, после недолгой паузы открылись с новыми ценниками.

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Комментарии (22)

Klaus_Nesanta
чем ответит роснано и сколково? робота федора не предлагать...
Piter Russo
У меня вопросик, а как они в российские центы исследований и разработок интел собираются поставлять оборудование?
killbeachtrash
Сверкая очками...хорошо , что МК-61 производства "Калошного СССР" не выкинул !
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