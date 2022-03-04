Intel решил заморозить поставки в Россию из-за Украины. Не пощадили и Белоруссию

Американская компания Intel, которая разрабатывает компьютерные компоненты, приостанавливает поставки в Россию и Белоруссию. Об этом 4 марта сообщается на ее сайте.



Решение объясняют тем, что компания осуждает спецоперацию РФ на территории Украины.



«Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — отметили в компании.



Кроме того, по данным СМИ, Россия и Белоруссия останутся без продукции производителя процессоров AMD.

