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КАД в районе вантового моста замедлят до апреля

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы ограничат скорость на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Изменения продлятся весь март.

С 5 марта по 1 апреля в полосе безопасности на участке с 56-го по 55-й километр внешнего кольца КАД будут менять шумозащитные экраны. В связи с этим на всех четырех полосах КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной скорость движения ограничат до 50 км/ч, сообщает 3 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы ведет ООО СПК «Зелёный город». Проводиться они будут круглосуточно, в две смены. Информацию об ограничениях выведут на табло и знаки переменной информации.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (5)

VKuser707577
Один раз в год перекрывать уже не достаточно.
SNOW
Бабки сами себя не распилят.
Alex000
Как твиттер?
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