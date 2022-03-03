КАД в районе вантового моста замедлят до апреля

Дорожные работы ограничат скорость на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Изменения продлятся весь март.

С 5 марта по 1 апреля в полосе безопасности на участке с 56-го по 55-й километр внешнего кольца КАД будут менять шумозащитные экраны. В связи с этим на всех четырех полосах КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной скорость движения ограничат до 50 км/ч, сообщает 3 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы ведет ООО СПК «Зелёный город». Проводиться они будут круглосуточно, в две смены. Информацию об ограничениях выведут на табло и знаки переменной информации.