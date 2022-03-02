Онлайн-кинотеатр Megogo уходит из России

Популярный онлайн-кинотеатр Megogo больше не будет работать в России — сообщают 2 марта «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Виктора Чеканова. Он уточнил, что решение было принято из-за отзыва франшизы «основателями бренда».



На странице компании в «Фейсбуке» информация сопровождается комментарием о том, что со 2 марта отключается автопролонгация подписок. Для возврата средств за купленные ранее подписки рекомендуется писать обращения на электронную почту.



Сервис Megogo был основан в конце 2011 года украинским предпринимателем Владимиром Боровиком, а в 2012 году начал работать в России. Главный офис компании находился в Киеве. В конце 2021 года Роскомнадзор составил протокол в отношении онлайн-кинотеатра за несвоевременное удаление мата в комедии 2006 года «Никто не знает про секс».

