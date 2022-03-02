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Онлайн-кинотеатр Megogo уходит из России

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Популярный онлайн-кинотеатр Megogo больше не будет работать в России — сообщают 2 марта «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Виктора Чеканова. Он уточнил, что решение было принято из-за отзыва франшизы «основателями бренда».

На странице компании в «Фейсбуке» информация сопровождается комментарием о том, что со 2 марта отключается автопролонгация подписок. Для возврата средств за купленные ранее подписки рекомендуется писать обращения на электронную почту.

Сервис Megogo был основан в конце 2011 года украинским предпринимателем Владимиром Боровиком, а в 2012 году начал работать в России. Главный офис компании находился в Киеве. В конце 2021 года Роскомнадзор составил протокол в отношении онлайн-кинотеатра за несвоевременное удаление мата в комедии 2006 года «Никто не знает про секс».

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