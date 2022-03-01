Петербург встал в 8-балльных пробках, а Невский проспект удивительно свободен

Вечером 1 марта дороги Петербурга оказались нехарактерно «забиты». Пробки в городе на 2 балла больше обычного и уже в шестом часу вечера достигли 8 баллов.

Одна из крупнейших пробок при этом скопилась на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе. Затор тянется на 6,2 километра — от улицы Передовиков до поворота к логистическому складу. Традиционная пробка собралась на Ивановской и Народной улицах. На востоке КАД из-за аварий стоят почти 6 километров внешнего кольца и почти 3 километра внутреннего.