Петербург встал в 8-балльных пробках, а Невский проспект удивительно свободен

Вечером 1 марта дороги Петербурга оказались нехарактерно «забиты». Пробки в городе на 2 балла больше обычного и уже в шестом часу вечера достигли 8 баллов.
Одна из крупнейших пробок при этом скопилась на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе. Затор тянется на 6,2 километра — от улицы Передовиков до поворота к логистическому складу. Традиционная пробка собралась на Ивановской и Народной улицах. На востоке КАД из-за аварий стоят почти 6 километров внешнего кольца и почти 3 километра внутреннего.
При этом центр города нехарактерно свободен, особенно Невский проспект. Хотя в районе площади Восстания, как водится, плотно, и Садовая в пробке в районе Сенной и на подъезде к Невскому. Зато Петроградская сторона не изменяет вечерним заторам: плотно стоят Каменноостровский, Кронверкская набережная и Троицкий мост.