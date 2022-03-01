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В России за три года ликвидировали 90 исправительных учреждений и СИЗО

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Федеральная служба исполнения наказаний за три года ликвидировала в России 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов: в 2019 году — 42, в 2020 году — 16, в 2021 году — 31, в начале 2022 года — 1. Такие цифры приводятся в официальном сообщении ведомства 1 марта.

Вместе с тем начиная с 2017 года в РФ создано 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры для осужденных к принудительным работам. Данный процесс оптимизации обусловлен постепенным снижением численности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, с одновременным расширением практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, пояснили во ФСИН.

В настоящее время также рассматриваются документы о ликвидации еще 36 исправительных учреждений и СИЗО.

Ранее «Фонтанка» писала, что ФСИН и Минюст хотят использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Кроме этого, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о том, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч осужденных.

В начале октября 2021 года правозащитный проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам основателя портала Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Зачем их теперь много? Если теперь прекрасно можно и внутри периметра границы всех "перековывать", за "железным занавесом". Да еще и все сами себя содержать будут.
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