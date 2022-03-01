В России за три года ликвидировали 90 исправительных учреждений и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний за три года ликвидировала в России 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов: в 2019 году — 42, в 2020 году — 16, в 2021 году — 31, в начале 2022 года — 1. Такие цифры приводятся в официальном сообщении ведомства 1 марта.



Вместе с тем начиная с 2017 года в РФ создано 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры для осужденных к принудительным работам. Данный процесс оптимизации обусловлен постепенным снижением численности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, с одновременным расширением практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, пояснили во ФСИН.

