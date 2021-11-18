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ФСИН и Минюст хотят использовать труд заключенных на стройках в Арктике

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В России могут начать использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Соответствующий законопроект готовят ФСИН и Минюст РФ, пишет 18 ноября «Интерфакс».

Как заявил глава ФСИН Александр Калашников, ведомства предлагают ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ «у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».

По его словам, труд заключенных планируют использовать «на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистке от загрязнений и благоустройстве Арктической зоны РФ».

Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 Москва — Казань. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о том, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Он отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов.

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Комментарии (23)

iphonedimona
Небось мечтают всех, неуколотых товаром Гинцбурга, отправить на крайний север и на строительство платных дорог.
Dim22
Границы потихоньку прикрывают , ГУЛАГ возвращают , о таком пути развития Росси лет 10 назад я читал статью . Единственный путь развития Рашки начался еще с Романовых.
***_555
А потом будут сажать за мыслепреступления.
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