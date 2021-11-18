ФСИН и Минюст хотят использовать труд заключенных на стройках в Арктике

В России могут начать использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Соответствующий законопроект готовят ФСИН и Минюст РФ, пишет 18 ноября «Интерфакс».
Как заявил глава ФСИН Александр Калашников, ведомства предлагают ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ «у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».
По его словам, труд заключенных планируют использовать «на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистке от загрязнений и благоустройстве Арктической зоны РФ».
Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 Москва — Казань. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о том, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Он отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов.