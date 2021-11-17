«Не наша история». Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

Заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 Москва — Казань. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки «Транспорт России».



«Нет, труд заключенных — это не наша история», — цитирует его 17 ноября РИА Новости.



Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Петушенко посетовал на нехватку рабочей силы на строительстве М-12. По его словам, требуется до 20 тысяч человек.



Летом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Он отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов.

