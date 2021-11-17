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«Не наша история». Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

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Заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 Москва — Казань. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки «Транспорт России».

«Нет, труд заключенных — это не наша история», — цитирует его 17 ноября РИА Новости.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Петушенко посетовал на нехватку рабочей силы на строительстве М-12. По его словам, требуется до 20 тысяч человек.

Летом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Он отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава ФСИН Александр Калашников предложить заменить трудовых мигрантов заключёнными и направить на принудительные работы 188 тысяч человек. «Это будет не ГУЛАГ», — отметил он. Идею руководителя ФСИН по рабочим местам для осуждённых поддержала уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Минюста РФ и ряд политических деятелей. Резко против этой идеи, в свою очередь, выступили в Федерации мигрантов России.

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Комментарии (5)

Vvs Spb
Это куда мы пришли? Код - каждому, ГУЛАГ. Что твориться в РФ? Потом 10 лет по доносу соседа? Что происходит? Бееее
Brevnault
"уполномоченный по делам человека" - ето хто такой? А РФ - это Редакция Фонтанки?
инкогнитто
Ну во первых новость что существует СОЮЗ МИГРАНТОВ!!! Во вторых кто бы сомневался что будут против - департиррвать трудовых мигрантов всех до одного!!!!
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