Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев: Вероятность отключения России от SWIFT – 80%

- «Отключение России от SWIFT — это вопрос нескольких дней», — сообщает Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны. Вы согласны, что Запад уже готов пойти на этот шаг?



- Со SWIFT вообще наиболее сложная история в санкционных действиях. Впервые эту меру анонсировали ещё после Крыма. Но, поскольку это всё, конечно, не выгодно и западным банкам, и сам SWIFT - это коммерческая система в принципе, то уже не раз, не два и не три американский конгресс это предлагал, но ни разу это решение принято не было. Думаю, что сейчас всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Если будет продолжаться, будут серьёзные человеческие жертвы, то не исключено, что такое решение всё-таки будет принято.



- Вы как вероятность такого решения оцениваете сейчас?



- Я не вижу большого смысла гадать. Но, допустим, 80%.



- 80% того, что Россию отключат от SWIFT?



- Да.



- В России SWIFT как работает?



- SWIFT – это некая информационно-коммуникационная система, с помощью которой банки передают друг другу информацию о транзакциях. Например, спишите с моего корреспондентского счета такую-то сумму, от такого-то клиента в пользу такого-то клиента. Поскольку впервые эта тема всплыла ещё 8 лет назад, то ЦБ РФ создал свою альтернативную систему (в январе 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров призывал активнее пользоваться именно российской системой - прим.ред.). Поэтому для внутрибанковских расчётов внутри России ничего не угрожает. Но все расчёты с использованием корсчетов западных банков, то есть все расчёты по внешнеэкономической деятельности, будут просто заблокированы. Что, конечно, для России, как сырьевой страны с экспортной ориентацией, станет очень тяжёлым ударом.



- То есть это удар по банкам?



- Страдают не банки. Страдают их клиенты, которые не смогут проводить свои платежи по внешнеэкономическим сделкам. Но я, как старый банкир, ещё застал время, когда SWFT не пользовались (в 1993—2013 годах Андрей Нечаев был президентом госпредприятия «Российская финансовая корпорация», которое с 2005 года было преобразовано в банк «Российская финансовая корпорация»), в 2013-2015 - советник президента до передачи банка корпорации «Ростехнологии» - прим.ред.). И тогда вот эти самые платёжные поручения передавались по телексу, телетайпу, возили на бумажках через курьеров. Но я не думаю, что западные банки будут готовы эту практику повторить. Придётся искать обходные пути. Действовать через банки третьих стран, которые будут готовы использовать российскую систему. Либо договариваться с мелкими банками, которые будут принимать эти платёжные поручения другим способом. Через онлайн-бэнкинг. Телетайпы банки давно выкинули. Придётся сильно потрудиться, чтобы найти обходные пути. А до этого все внешние платежи будут парализованы.



- То есть это катастрофа для бизнеса?



- Это катастрофа для экспортно-импортного бизнеса.



- Так ведь у нас от этого бизнеса зависит экономика…



- Безусловно, это будет шок для всей экономики страны.



- Мы можем оценить его масштабы понятными способами? Оценить ущерб в рублях.



- Вам сейчас никто на этот вопрос не ответит, потому что непонятно, как долго эта ситуация продлится. Насколько она будет носить всеобъемлющий характер. Непонятно, какое количество банков согласится работать с РФ вне SWIFT. Расчёты, скажем, с Китаем продолжатся. У них есть своя платёжная система. У России есть своя. Наверное, как-то их смогут состыковать. Со странами СНГ, вероятно, тоже удастся эту проблему решить через российскую платёжную систему. Но как быстро удастся что-то придумать с западными банками, я пока не знаю…



- Сам факт отключения заметят простые граждане в России?



- Ну, если остановятся поступления валюты в страну, то, соответственно, будут большие проблемы с бюджетом, со всеми вытекающими последствиями для граждан. И экспортные компании будут испытывать проблемы, сокращение зарплаты, рабочих мест. Какая-то часть импорта остановится. Те, кто привык есть импортные продукты, должны будут как-то перестраиваться. Ну, и не говоря уже о том, что обычные граждане не смогут осуществлять свои платежи.



- Банковские карточки можно будет выбросить?



- (Долгая пауза) Банковские карточки и до отключения SWIFT уже можно выбрасывать. Потому что по нескольким крупным банкам уже есть санкции, то есть за рубежом пользоваться их карточками уже не удастся. А также всякими системами типа Apple Pay, Google Pay и так далее. Но внутри страны пока всё будет работать.



- То есть, те, кто держат сейчас в кармане карточку условного «Сбера», а на ней пенсия, или стипендия с пособиями, то всё эти богатства останутся доступными для владельца?



- Внутри страны да. Но купить что-нибудь в каком-нибудь западном интернет-магазине уже не удастся.



- По цепочке решение вызовет коллапс во всём мире, ведь цены на всё, что продаёт Россия, моментально вырастут. Насколько такое опасение оправдано?



- Ни насколько.



- То есть мировые рынки не заметят отключения РФ?



- Если после этого Россия перестанет поставлять свою нефть, то, конечно, это вызовет проблемы. Россия – крупный экспортёр. Будет скачкообразный рост цен на нефть и нефтепродукты, это ударит по западным потребителям. Но, поскольку для самой России это станет коллапсом, я не думаю, что власти дойдут до того, чтобы отказаться от экспорта нефти, или газа. Но в целом роль России в мировой экономике – это 1,5%, если мерять по ВВП. То есть всемирной экономической катастрофы не случится.



- То есть такого рода прогнозы - это попытки вразумить Запад?



- Я не знаю, каких экспертов вы имеете в виду. Если это пропагандисты, то это одна категория экспертов. Если это люди, которые разбираются в экономике, то я не думаю, что они такое скажут вслух.



- Это говорит профессор ВШЭ Евгений Коган в своём телеграм-канале, который читают более 200 000 человек.

(«Отключение России от SWIFT создаст коллапс – моментальную остановку всех транзакций. Будут остановлены продажи ресурсов (нефти, газа и тд.). Это по цепочке вызовет коллапс и в мире, ведь цены на все, что продаёт Россия, моментально вырастут.»)