Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев: Вероятность отключения России от SWIFT – 80%

Санкционное давление на Россию после начала спецоперации в Украине растёт. Сигналы о том, что нашу страну реально могут отключить от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT, звучат всё громче. Кто, как и почему пострадает внутри РФ в случае принятия такого решения, «Фонтанке» рассказал бывший президент банка «Российская финансовая корпорация», министр экономики Российской Федерации в 1992-1993 годах Андрей Нечаев.
- «Отключение России от SWIFT — это вопрос нескольких дней», — сообщает Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны. Вы согласны, что Запад уже готов пойти на этот шаг?
- Со SWIFT вообще наиболее сложная история в санкционных действиях. Впервые эту меру анонсировали ещё после Крыма. Но, поскольку это всё, конечно, не выгодно и западным банкам, и сам SWIFT - это коммерческая система в принципе, то уже не раз, не два и не три американский конгресс это предлагал, но ни разу это решение принято не было. Думаю, что сейчас всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Если будет продолжаться, будут серьёзные человеческие жертвы, то не исключено, что такое решение всё-таки будет принято.
- Вы как вероятность такого решения оцениваете сейчас?
- Я не вижу большого смысла гадать. Но, допустим, 80%.
- 80% того, что Россию отключат от SWIFT?
- Да.
- В России SWIFT как работает?
- SWIFT – это некая информационно-коммуникационная система, с помощью которой банки передают друг другу информацию о транзакциях. Например, спишите с моего корреспондентского счета такую-то сумму, от такого-то клиента в пользу такого-то клиента. Поскольку впервые эта тема всплыла ещё 8 лет назад, то ЦБ РФ создал свою альтернативную систему (в январе 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров призывал активнее пользоваться именно российской системой - прим.ред.). Поэтому для внутрибанковских расчётов внутри России ничего не угрожает. Но все расчёты с использованием корсчетов западных банков, то есть все расчёты по внешнеэкономической деятельности, будут просто заблокированы. Что, конечно, для России, как сырьевой страны с экспортной ориентацией, станет очень тяжёлым ударом.
- То есть это удар по банкам?
- Страдают не банки. Страдают их клиенты, которые не смогут проводить свои платежи по внешнеэкономическим сделкам. Но я, как старый банкир, ещё застал время, когда SWFT не пользовались (в 1993—2013 годах Андрей Нечаев был президентом госпредприятия «Российская финансовая корпорация», которое с 2005 года было преобразовано в банк «Российская финансовая корпорация»), в 2013-2015 - советник президента до передачи банка корпорации «Ростехнологии» - прим.ред.). И тогда вот эти самые платёжные поручения передавались по телексу, телетайпу, возили на бумажках через курьеров. Но я не думаю, что западные банки будут готовы эту практику повторить. Придётся искать обходные пути. Действовать через банки третьих стран, которые будут готовы использовать российскую систему. Либо договариваться с мелкими банками, которые будут принимать эти платёжные поручения другим способом. Через онлайн-бэнкинг. Телетайпы банки давно выкинули. Придётся сильно потрудиться, чтобы найти обходные пути. А до этого все внешние платежи будут парализованы.
- То есть это катастрофа для бизнеса?
- Это катастрофа для экспортно-импортного бизнеса.
- Так ведь у нас от этого бизнеса зависит экономика…
- Безусловно, это будет шок для всей экономики страны.
- Мы можем оценить его масштабы понятными способами? Оценить ущерб в рублях.
- Вам сейчас никто на этот вопрос не ответит, потому что непонятно, как долго эта ситуация продлится. Насколько она будет носить всеобъемлющий характер. Непонятно, какое количество банков согласится работать с РФ вне SWIFT. Расчёты, скажем, с Китаем продолжатся. У них есть своя платёжная система. У России есть своя. Наверное, как-то их смогут состыковать. Со странами СНГ, вероятно, тоже удастся эту проблему решить через российскую платёжную систему. Но как быстро удастся что-то придумать с западными банками, я пока не знаю…
- Сам факт отключения заметят простые граждане в России?
- Ну, если остановятся поступления валюты в страну, то, соответственно, будут большие проблемы с бюджетом, со всеми вытекающими последствиями для граждан. И экспортные компании будут испытывать проблемы, сокращение зарплаты, рабочих мест. Какая-то часть импорта остановится. Те, кто привык есть импортные продукты, должны будут как-то перестраиваться. Ну, и не говоря уже о том, что обычные граждане не смогут осуществлять свои платежи.
- Банковские карточки можно будет выбросить?
- (Долгая пауза) Банковские карточки и до отключения SWIFT уже можно выбрасывать. Потому что по нескольким крупным банкам уже есть санкции, то есть за рубежом пользоваться их карточками уже не удастся. А также всякими системами типа Apple Pay, Google Pay и так далее. Но внутри страны пока всё будет работать.
- То есть, те, кто держат сейчас в кармане карточку условного «Сбера», а на ней пенсия, или стипендия с пособиями, то всё эти богатства останутся доступными для владельца?
- Внутри страны да. Но купить что-нибудь в каком-нибудь западном интернет-магазине уже не удастся.
- По цепочке решение вызовет коллапс во всём мире, ведь цены на всё, что продаёт Россия, моментально вырастут. Насколько такое опасение оправдано?
- Ни насколько.
- То есть мировые рынки не заметят отключения РФ?
- Если после этого Россия перестанет поставлять свою нефть, то, конечно, это вызовет проблемы. Россия – крупный экспортёр. Будет скачкообразный рост цен на нефть и нефтепродукты, это ударит по западным потребителям. Но, поскольку для самой России это станет коллапсом, я не думаю, что власти дойдут до того, чтобы отказаться от экспорта нефти, или газа. Но в целом роль России в мировой экономике – это 1,5%, если мерять по ВВП. То есть всемирной экономической катастрофы не случится.
- То есть такого рода прогнозы - это попытки вразумить Запад?
- Я не знаю, каких экспертов вы имеете в виду. Если это пропагандисты, то это одна категория экспертов. Если это люди, которые разбираются в экономике, то я не думаю, что они такое скажут вслух.
- Это говорит профессор ВШЭ Евгений Коган в своём телеграм-канале, который читают более 200 000 человек.
(«Отключение России от SWIFT создаст коллапс – моментальную остановку всех транзакций. Будут остановлены продажи ресурсов (нефти, газа и тд.). Это по цепочке вызовет коллапс и в мире, ведь цены на все, что продаёт Россия, моментально вырастут.»)
- Думаю, что здесь имеет место перегиб. Но, если в итоге Россия перестанет поставлять на западные рынки нефть и газ, безусловно, это будет удар по западным экономикам. Но тут надо тоже понимать, что последние годы ОПЕК сдерживала добычу нефти. Конечно, сразу нарастить добычу на всю выпадающую российскую квоту они не смогут. Но при тех ценах, которые сейчас есть на нефть, возможность увеличить добычу, поставки, а значит, свои доходы, будет. Думаю, что все страны ОПЕК с удовлетворением потрут руки, если Россия уйдёт с этого рынка.
- Разве само отключение от SWIFT не ударит по российскому рынку углеводородов?
- (Долгая пауза) будут искать обходные пути. Другого варианта тут не придумаешь. Понятно, что будут дополнительные транзакционные издержки. Понятно, что все посредники будут брать свою комиссию. Но там, где пахнет большими деньгами, я думаю, что такого рода посредники в конце концов найдутся.
- Шок временный, очередь из помощников выстроится в Кремль?
- Можно и так интерпретировать.
- С трудом представляются эти помощники, глядя на солидарность санкционных решений по Москве. Кто это?
- (Вздыхает) Например, я в последнее время получил несколько предложений, с учётом того, что сейчас вообще непонятная ситуация с валютными сбережениями, об открытии валютных счетов в банках Казахстана.
- А у Казахстана всё будет ок? Запад ему по рукам не даст?
- Это вопрос техники, как это организовать…
- Я про вторичные санкции…
- Я понимаю. Но дальше это вопросы банковской техники. Как эти платежи организовать. В принципе, это решаемая задача. Для Запада ведь это будут транзакции с корреспондентских счетов казахских банков.
- И разве Запад не сможет отследить происхождение денег?
- Они могут отслеживать всё, что угодно. Но до тех пор, пока какие-то аналогичные санкции не будут введены в отношении Казахстана, они будут обязаны все эти платёжные поручения исполнять. Но это всё мысли вслух.
- Я понимаю. Почти невозможно найти профессиональных экономистов, которые готовы сегодня говорить об этом вслух. Если отключают, то этот шок будет на что-то неприятное в нашем прошлом похож?
- Пожалуй, что такого мы не переживали раньше. Это будет новая история. Можно вспомнить времена афганской войны, когда Рейган называл СССР «империей зла» и тоже вводились санкции, то, что касается поставок высокотехнологического оборудования, здесь исторические параллели есть с настоящим. Но поставки энергоресурсов из России раньше никогда не блокировались. Они и сейчас пока не планируются, но расчёты по ним будут крайне затруднены.
- Вся эта история, которую мы обсуждаем на примере SWIFT, это на годы вперёд?
- (пауза) Это будет зависеть от того, как будет себя далее вести российская власть. Если будет и дальше продолжаться такая политика, то мы, конечно, станем страной-изгоем…
- То есть для вас это ещё не факт?
- Я бы сказал, что здесь ещё есть, куда двигаться… Ну, или куда падать. Это уже вопрос интерпретаций. Я имел ввиду, куда двигаться с точки зрения новых ограничений. И по аналогии с Ираном эмбарго на поставки нефти, это было бы серьёзным ударом. Как рассчитаться за нефть - тема отдельная. Но, если запретят в принципе поставки нефти, это будет уже натуральная катастрофа. Пока так вопрос никто не ставил даже в предложениях. Но надо попытаться вести себя прилично.
- «Если нас к реке прижмут, то всем крышка…». Помните этот великий фильм Никиты Михалкова?
- Да… Крышка ли уже сейчас? Это смотря куда посмотреть. Сегодня ЕС ввел запрет на поставки в Россию самолётов, авиационного оборудования и их обслуживания. С учётом того, что Airbus - это как минимум треть парка, значит, больше летать не будем. Это отдельная тема, но для жителей Приморья, Иркутска, или даже Омска, очень интересная.
- Для современных жителей важный нюанс. Если SWIFT отключат, смогут ли работать валютные биржи? Смогу ли я в приложении смартфона продолжать играть на курсах доллара, евро, или на курсах иностранных акций?
- Торговать вы сможете, проблемы будут с выводом и вводом средств в валюте. Если биржа не остановит торги.
- Конвертация в рубли всегда возможна...
- Это всегда (улыбается). Конвертация возможна, если не отменят.
Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру»