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Reuters: Решение об отключении России от SWIFT будет принято «в течение нескольких дней»

Россию могут отключить от глобальной системы межбанковских платежей.

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«Отключение России от SWIFT — это вопрос нескольких дней», — сообщает 26 февраля Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россию пока не будут отключать от SWIFT. Ранее Reuters сообщал, что Евросоюз вряд ли пойдет на такой шаг.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (37)

260618801
Надо было написать "Решение об отключении России от SWIFT будет принято после взятия Киева"
orlovandrei1986
а если Visa и MasterCard откажутся работать на территории РФ, то всё, здравствуй свинцовая наличность
Antivse
Следующим логичным шагом было бы снятие санкций с Ирана и возврат поставок их нефти на рынок с одновременным увеличением поставок спг в ес...
Всё только начинается...
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