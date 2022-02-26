Reuters: Решение об отключении России от SWIFT будет принято «в течение нескольких дней»
Россию могут отключить от глобальной системы межбанковских платежей.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».