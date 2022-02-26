Reuters: Решение об отключении России от SWIFT будет принято «в течение нескольких дней»

«Отключение России от SWIFT — это вопрос нескольких дней», — сообщает 26 февраля Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны.



Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россию пока не будут отключать от SWIFT. Ранее Reuters сообщал, что Евросоюз вряд ли пойдет на такой шаг.