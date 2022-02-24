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Микроавтобус под Петербургом насмерть сбил жительницу Нижегородской области

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За двое суток, 22 и 23 февраля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 938 ДТП, в которых пострадали 27 человек и один погиб. Смертельная авария случилась в Кировском районе области: под колеса автомобиля попала женщина.

Накануне в 19:10 на 40-м километре автодороги Петербург — Кировск 43-летний житель Отрадного на автомобиле Ford Transit сбил 46-летнюю жительницу Нижегородской области, которая переходила дорогу вне зоны переходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 февраля.

Полиция ведет проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что водитель «Форда» в течение года 21 раз попадался на превышении скорости (статья 12.9, часть 2, КоАП РФ). Микроавтобус же принадлежит 43-летнему петербуржцу.

Всего за минувшие два дня в Ленобласти произошло 203 ДТП, девять из которых были с пострадавшими, сообщает УГИБДД. В них пострадали 10 человек. В Петербурге зафиксировали 735 дорожных аварий, в том числе 17 — с пострадавшими. Травмы получили 17 человек, погибших не было. Детей среди пострадавших в обоих регионах нет.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (3)

Alex000
Из всего текста новости можно оставить заголовок, и одну-единственную фразу:

"Переходила дорогу вне зоны переходного перехода"
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