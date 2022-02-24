Микроавтобус под Петербургом насмерть сбил жительницу Нижегородской области

За двое суток, 22 и 23 февраля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 938 ДТП, в которых пострадали 27 человек и один погиб. Смертельная авария случилась в Кировском районе области: под колеса автомобиля попала женщина.



Накануне в 19:10 на 40-м километре автодороги Петербург — Кировск 43-летний житель Отрадного на автомобиле Ford Transit сбил 46-летнюю жительницу Нижегородской области, которая переходила дорогу вне зоны переходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 февраля.