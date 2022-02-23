Российские акции на западных биржах 23 февраля обвалились. Только один банк пошел в рост

Пока в России празднуют 23 февраля и Мосбиржа не работает, котировки российских акций, торгующихся на западных биржах, стремительно дешевеют. Лидером падения в среду стал EVRAZ: его показатель -12,55 % превзошел даже потери Сбербанка. Главный российский госбанк на ожиданиях включения в новые санкционные списки потерял 12,16 % всего за одну торговую сессию.

Несмотря на заметный рост с утра, акции «Газпрома» закрылись на Лондонской бирже с показателем -3,21 %. Новостной фон вокруг вероятного отказа Германии от сертификации «Северного потока — 2» сбил весь позитив от растущих в Европе цен на газ. Больше 2,15 % потеряла и «Газпром нефть», а вот крупнейшая государственная нефтяная компания — «Роснефть» сумела показать лишь совсем небольшой плюс (1,18 %), хотя по состоянию на 11:00 мск демонстрировала уверенный рост почти на 4,5 %. Крупный металлургический холдинг НЛМК ушел в минус на 1,48 % — на фоне обрушения коллег по рынку из EVRAZ это кажется даже неплохим результатом.