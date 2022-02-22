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«Система сработала с запозданием». Комтранс рассказал, почему не успел вывести транспорт из царь-пробки в Шушарах

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Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о том, что Центр управления пассажирскими перевозками оперативно реагирует на сбои в движении на петербургских дорогах. В ноябре — опоздали.

Как заявил чиновник в прямом эфире «Фонтанки» 22 февраля, центр находится на связи с ответственными службами и имеет возможность выводить дублирующий подвижной состав, если где-то происходит сбой. На вопрос: что помешало сделать это в конце ноября — начале декабря, когда в мертвой пробке сутками стояло Московское шоссе, Поляков сообщил, что система сработала с опозданием в первый раз, а когда ситуация повторилась — уже оперативнее. Однако есть автобусы, которые уже на маршруте и в «точке невозврата» — их отводили на Софийскую и на трассу М-11.

Ранее стало известно, что внедрение новой транспортной модели пройдет без использования комплексной системы управления общественным транспортом, которую Смольный не принял у подрядчика.

Смотрите интервью с Кириллом Поляковым в прямом эфире по ссылке.

Новая модель транспортного обслуживания будет внедряться в три этапа, с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Коммерческую маршрутную сеть изменят и переведут на единый социальный тариф со всеми льготами. Все маршруты разыграли между четырьмя перевозчиками, с которыми заключены брутто-контракты на 6 лет. Бюджет целиком оплачивает их по фиксированной цене, выручку с пассажиров забирает себе. Подвижной состав должен быть новым и работать на газомоторном топливе, «Фонтанка» подробно писала о подготовке к этому процессу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Артист ритуальных услуг
Можно убрать из системы сотню-другую "родственников" и она начнет работать без "запозданий".
Mazzzz
В декабре сработала система с опозданием , нас посветили в проблему в конце февраля , хотя я так и не понял , что там не сработало ) под кем то шатается кресло
Клаустрофобик
Их наш город не гребёт.(с)
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