«Система сработала с запозданием». Комтранс рассказал, почему не успел вывести транспорт из царь-пробки в Шушарах

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о том, что Центр управления пассажирскими перевозками оперативно реагирует на сбои в движении на петербургских дорогах. В ноябре — опоздали.

Как заявил чиновник в прямом эфире «Фонтанки» 22 февраля, центр находится на связи с ответственными службами и имеет возможность выводить дублирующий подвижной состав, если где-то происходит сбой. На вопрос: что помешало сделать это в конце ноября — начале декабря, когда в мертвой пробке сутками стояло Московское шоссе, Поляков сообщил, что система сработала с опозданием в первый раз, а когда ситуация повторилась — уже оперативнее. Однако есть автобусы, которые уже на маршруте и в «точке невозврата» — их отводили на Софийскую и на трассу М-11.