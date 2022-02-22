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Медведь Танк Хэнк забрался в дома 28 калифорнийцев и съел всю еду

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Жители города Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии обеспокоены: к ним стал регулярно «заходить в гости» прожорливый чёрный медведь. Ему даже дали прозвище Танк Хэнк. Из-за лени — проще найти объедки пиццы, чем поймать добычу в лесу, — ему грозит усыпление.

Как сообщает 22 февраля TJ со ссылкой на New York Times и BBC, с июля, то есть за полгода, в полицию поступило более 100 жалоб на медведя. В поисках еды он смог забраться как минимум в 28 домов. Причём с наступлением зимы он не впал в спячку. Иногда медведи могут так делать, если у них достаточно пищи, пояснили в департаменте природных ресурсов штата.

Поймать его не удаётся. Известно, впрочем, что он растолстел и весит более 200 килограммов — как минимум вдвое больше обычного чёрного медведя.

Скриншот с сайта <a href="https://www.bbc.com/russian/news-60466797" class="io-leave-page _" target="_blank">BBC</a>
Скриншот с сайта BBC
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Агрессию животное не проявляет, «просто сидит в доме и ест», рассказывают в местной службе спасения дикой природы Bear League. Однако местные власти решили, что его надо усыпить, поскольку медведь, потерявший страх перед людьми, может быть очень опасен.

Скриншот с сайта <a href="https://www.bbc.com/russian/news-60466797" class="io-leave-page _" target="_blank">BBC</a>
Скриншот с сайта BBC

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Комментарии (3)

K_Lutsky
Медведь растолстел? так он с американцев пример берет. и доедает , видимо, их любимый фаст-фуд)
261847251
Река сверкала в лунном свете.
На берегу медведь сидел,
вскрывал как фантики палатки -
и ел...
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