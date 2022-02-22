Медведь Танк Хэнк забрался в дома 28 калифорнийцев и съел всю еду

Жители города Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии обеспокоены: к ним стал регулярно «заходить в гости» прожорливый чёрный медведь. Ему даже дали прозвище Танк Хэнк. Из-за лени — проще найти объедки пиццы, чем поймать добычу в лесу, — ему грозит усыпление.
Как сообщает 22 февраля TJ со ссылкой на New York Times и BBC, с июля, то есть за полгода, в полицию поступило более 100 жалоб на медведя. В поисках еды он смог забраться как минимум в 28 домов. Причём с наступлением зимы он не впал в спячку. Иногда медведи могут так делать, если у них достаточно пищи, пояснили в департаменте природных ресурсов штата.
Поймать его не удаётся. Известно, впрочем, что он растолстел и весит более 200 килограммов — как минимум вдвое больше обычного чёрного медведя.
Агрессию животное не проявляет, «просто сидит в доме и ест», рассказывают в местной службе спасения дикой природы Bear League. Однако местные власти решили, что его надо усыпить, поскольку медведь, потерявший страх перед людьми, может быть очень опасен.