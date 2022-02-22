Фигуристы Бойкова и Козловский вернулись в Петербург без медалей, но с обещанием стать сильнее к следующей Олимпиаде

Спортсмены накануне прилетели из Пекина в Москву, а оттуда уже ночным поездом добрались до Петербурга.

«Сверху у нас улыбки, а внутри маленькое сожаление, потому что наши планы на этот сезон были более высокими, — призналась Москвина. — Но некоторые откатались лучше, чем от них ожидали, а некоторым этого не удалось. Но это спорт».

«Я надеюсь, что в Италию через четыре года мы приедем не только более опытными спортсменами, но повысим свой класс катания и мастерства, — заявил Козловский. — Думаю, что через четыре года мы по-настоящему продемонстрируем, на что мы способны».

На Олимпиаде в Пекине Бойкова и Козловский стали четвертыми в парном катании на льду. Бронзовыми призерами стала другая петербургская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов . Серебро взяли москвичи Евгения Тарасова / Владимир Морозов , которые тренируются у бывшего петербургского фигуриста Максима Транькова. Золото выиграла китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун .



Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Сборная России в общей сложности завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) — это второй результат среди всех сборной. Больше только у Норвегии — 36. По количество золотых наград российская команда стала девятой.