FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Фигуристы Бойкова и Козловский вернулись в Петербург без медалей, но с обещанием стать сильнее к следующей Олимпиаде

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вместе с тренером Тамарой Москвиной рано утром 22 февраля вернулись в Петербург. На Московском вокзале их встречали журналисты и глава спорткомитета Антон Шантырь.

0
Печать

Спортсмены накануне прилетели из Пекина в Москву, а оттуда уже ночным поездом добрались до Петербурга.

Сергей НиколаевФонтанка.ру»

«Сверху у нас улыбки, а внутри маленькое сожаление, потому что наши планы на этот сезон были более высокими, — призналась Москвина. — Но некоторые откатались лучше, чем от них ожидали, а некоторым этого не удалось. Но это спорт».

ПоделитьсяПоделиться

«Я надеюсь, что в Италию через четыре года мы приедем не только более опытными спортсменами, но повысим свой класс катания и мастерства, — заявил Козловский. — Думаю, что через четыре года мы по-настоящему продемонстрируем, на что мы способны».

На Олимпиаде в Пекине Бойкова и Козловский стали четвертыми в парном катании на льду. Бронзовыми призерами стала другая петербургская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Серебро взяли москвичи Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые тренируются у бывшего петербургского фигуриста Максима Транькова. Золото выиграла китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Сборная России в общей сложности завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) — это второй результат среди всех сборной. Больше только у Норвегии — 36. По количество золотых наград российская команда стала девятой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний