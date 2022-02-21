Экс-начальника Кингисеппской таможни отправили в колонию строгого режима за особо крупную взятку

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 февраля, Сергей Слепухин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима с пятилетним лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд обязал заплатить штраф в 3,5 млн рублей.
«Слепухин вину не признал», — уточнили в пресс-службе судов.
По данным областной прокуратуры, 27 тысяч долларов (1,8 млн рублей по действовавшему курсу) от владельцев юрлиц Слепухин получил в 2016 году, занимая должность руководителя Кингисеппской таможни. За эту сумму он якобы обещал обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу Таможенного союза, свободу от платежей и пошлин, а также общее покровительство.
Следственный комитет Ленобласти, в производстве которого находилось дело Слепухина, отмечает усиленные меры конспирации, к которым прибегал таможенник.
Деньги начальству, судя по уточнению ведомства, заносили не зря: «Также в ходе расследования был проведен анализ деятельности Кингисеппской таможни за 2016 год, по результатам которого было установлено, что в отношении ряда юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности, от имени которых выступали взяткодатели, действовал режим упрощенного таможенного контроля и ускоренного оформления».
Слепухин был задержан сотрудниками УФСБ в мае 2018 года. Под арестом он провёл три года. Согласно УК, день в следственном изоляторе приравнивается к дню колонии строгого режима. Таким образом, исправляться бывшему таможеннику предстоит ещё пять лет. Следствие добилось ареста имущества фигуранта на сумму более 12,5 млн рублей. Это в том числе Lexus NX200 и участок площадью 2600 кв. метров с имеющимися на нём постройками.