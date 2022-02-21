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Экс-начальника Кингисеппской таможни отправили в колонию строгого режима за особо крупную взятку

Взятку в размере 27 тысяч долларов от крупных международных торговцев Дзержинский райсуд Петербурга конвертировал в реальный срок. Отбывать наказание бывший высокопоставленный таможенник будет в колонии строгого режима.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 февраля, Сергей Слепухин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима с пятилетним лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд обязал заплатить штраф в 3,5 млн рублей.

«Слепухин вину не признал», — уточнили в пресс-службе судов.

По данным областной прокуратуры, 27 тысяч долларов (1,8 млн рублей по действовавшему курсу) от владельцев юрлиц Слепухин получил в 2016 году, занимая должность руководителя Кингисеппской таможни. За эту сумму он якобы обещал обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу Таможенного союза, свободу от платежей и пошлин, а также общее покровительство.

Следственный комитет Ленобласти, в производстве которого находилось дело Слепухина, отмечает усиленные меры конспирации, к которым прибегал таможенник.

Деньги начальству, судя по уточнению ведомства, заносили не зря: «Также в ходе расследования был проведен анализ деятельности Кингисеппской таможни за 2016 год, по результатам которого было установлено, что в отношении ряда юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности, от имени которых выступали взяткодатели, действовал режим упрощенного таможенного контроля и ускоренного оформления».

Слепухин был задержан сотрудниками УФСБ в мае 2018 года. Под арестом он провёл три года. Согласно УК, день в следственном изоляторе приравнивается к дню колонии строгого режима. Таким образом, исправляться бывшему таможеннику предстоит ещё пять лет. Следствие добилось ареста имущества фигуранта на сумму более 12,5 млн рублей. Это в том числе Lexus NX200 и участок площадью 2600 кв. метров с имеющимися на нём постройками.

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Комментарии (6)

Инкогнито2021
А когда он был при должности, разве не видно было что не по средствам живет
Денеб
Прогнило что-то в датском королевстве.... (С)
Otkating
Это унизительно.
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