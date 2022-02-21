Экс-начальника Кингисеппской таможни отправили в колонию строгого режима за особо крупную взятку

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 февраля, Сергей Слепухин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима с пятилетним лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд обязал заплатить штраф в 3,5 млн рублей.



«Слепухин вину не признал», — уточнили в пресс-службе судов.



По данным областной прокуратуры, 27 тысяч долларов (1,8 млн рублей по действовавшему курсу) от владельцев юрлиц Слепухин получил в 2016 году, занимая должность руководителя Кингисеппской таможни. За эту сумму он якобы обещал обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу Таможенного союза, свободу от платежей и пошлин, а также общее покровительство.

