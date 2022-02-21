Если не упал, — танцуй! Смотрите самые яркие моменты Олимпиады в Пекине

Хоккеисты сборной Финляндии бодро отметили победу над российской командой в финале. В раздевалке они устроили голые танцы и поливали тренера из душа.
Лыжница из Норвегии Тереза Йохауг запуталась в национальном флаге на пути к своей четвертой золотой медали Олимпиады.
Помнишь, как на старте Олимпиады парень запутался во флаге на награждении? Йохауг продолжила эту традицию 😅 pic.twitter.com/LLpGvpC1Tn— Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2022
Китайский военный не очень удачно распустил флаг Олимпийского комитета России на церемонии награждения лыжника Александра Большунова.
Упс pic.twitter.com/bs1A054Fmk— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2022
Сам Большунов сломал призовой пьедестал, отмечая свою первую золотую медаль Олимпиады в скиатлоне.
Финский фристайлист Йон Саллинен врезался в оператора во время квалификации мужского хафпайпа. Спортсмен сломал ключицу и не прошел в финал. Оператор не пострадал.
Танцев в олимпийском Пекине было много. Вот, например, корейский шорт-трекист Квак Юн Ги красиво отметил на награждении серебро эстафеты.
OMFG Kwak Yoon-gy did the BTS DYNAMITE DANCE 😭pic.twitter.com/wA8TNob08a— 미나⁷ ♡ (@DIORlattae) February 16, 2022
Российская лыжница Юлия Ступак тоже зажгла после золотой эстафеты.
Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак ❤️💃— Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2022
Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте 🥇
Девочка, танцуууууй, всё прошло так скоро 😍
📹 инстаграм Ступак pic.twitter.com/6KYnnKfj0N
Помимо золота в командных соревнованиях и личной бронзы, петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась небольшим конфузом во время общения с иностранными журналистами. С кем не бывает.
Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Всего российская команда выиграла 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это лучшее достижение отечественных спортсменов в истории. По общему количеству наград национальная сборная стала второй вслед за Норвегией (37). По золотым медалям — девятой.