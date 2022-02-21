Если не упал, — танцуй! Смотрите самые яркие моменты Олимпиады в Пекине

Хоккеисты сборной Финляндии бодро отметили победу над российской командой в финале. В раздевалке они устроили голые танцы и поливали тренера из душа.



Лыжница из Норвегии Тереза Йохауг запуталась в национальном флаге на пути к своей четвертой золотой медали Олимпиады.

Помнишь, как на старте Олимпиады парень запутался во флаге на награждении? Йохауг продолжила эту традицию 😅 pic.twitter.com/LLpGvpC1Tn — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2022

Китайский военный не очень удачно распустил флаг Олимпийского комитета России на церемонии награждения лыжника Александра Большунова.

Сам Большунов сломал призовой пьедестал, отмечая свою первую золотую медаль Олимпиады в скиатлоне.

Финский фристайлист Йон Саллинен врезался в оператора во время квалификации мужского хафпайпа. Спортсмен сломал ключицу и не прошел в финал. Оператор не пострадал.

Танцев в олимпийском Пекине было много. Вот, например, корейский шорт-трекист Квак Юн Ги красиво отметил на награждении серебро эстафеты.

OMFG Kwak Yoon-gy did the BTS DYNAMITE DANCE 😭pic.twitter.com/wA8TNob08a — 미나⁷ ♡ (@DIORlattae) February 16, 2022

Российская лыжница Юлия Ступак тоже зажгла после золотой эстафеты.

Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак ❤️💃



Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте 🥇



Девочка, танцуууууй, всё прошло так скоро 😍



📹 инстаграм Ступак pic.twitter.com/6KYnnKfj0N — Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2022

Помимо золота в командных соревнованиях и личной бронзы, петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась небольшим конфузом во время общения с иностранными журналистами. С кем не бывает.