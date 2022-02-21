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Если не упал, — танцуй! Смотрите самые яркие моменты Олимпиады в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине запомнились не только победами и поражениями, но и зажигательными танцами чемпионов. Давайте ещё раз на них посмотрим.

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Хоккеисты сборной Финляндии бодро отметили победу над российской командой в финале. В раздевалке они устроили голые танцы и поливали тренера из душа.

Лыжница из Норвегии Тереза Йохауг запуталась в национальном флаге на пути к своей четвертой золотой медали Олимпиады.

Китайский военный не очень удачно распустил флаг Олимпийского комитета России на церемонии награждения лыжника Александра Большунова.

Сам Большунов сломал призовой пьедестал, отмечая свою первую золотую медаль Олимпиады в скиатлоне.

Финский фристайлист Йон Саллинен врезался в оператора во время квалификации мужского хафпайпа. Спортсмен сломал ключицу и не прошел в финал. Оператор не пострадал.

Танцев в олимпийском Пекине было много. Вот, например, корейский шорт-трекист Квак Юн Ги красиво отметил на награждении серебро эстафеты.

Российская лыжница Юлия Ступак тоже зажгла после золотой эстафеты.

Помимо золота в командных соревнованиях и личной бронзы, петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась небольшим конфузом во время общения с иностранными журналистами. С кем не бывает.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Всего российская команда выиграла 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это лучшее достижение отечественных спортсменов в истории. По общему количеству наград национальная сборная стала второй вслед за Норвегией (37). По золотым медалям — девятой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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- Василий Иваныч, а ты бы послом мог бы стать? Например, в Швеции?
- Не смог бы, Петька. Языков я не знаю!
- Да на...ть на это!
- Тогда, пожалуй, смог бы..
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